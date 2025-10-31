«No existe una edad máxima para operarse de miopía» «Una vez que se daña el nervio óptico es irreversible. Por eso es fundamental realizarse revisiones periódicas»

Una de las patologías más habituales en el ámbito de la salud visual es la miopía. En el Instituto Oftalmológico Fernández- Vega llevan desde los años 90 del siglo pasado poniendo solución a este problema que se prevé, en 2050, afecte a la mitad de la población. Pero, ¿hasta cuando uno puede ser aspirante de ser operado de miopía? Pues no existe una edad máxima.

Así lo aseguraron los doctores Luis Fernández-Vega, especialista en Córnea y Cristalino, y Andrés Fernández-Vega, especialista en Glaucoma, quienes resolvieron todas las dudas sobre oftalmología en el marco de la charla 'Detección Temprana del Glaucoma y últimos avances en diagnóstico y tratamiento' organizada por EL COMERCIO, en colaboración con Caja Rural de Asturias y el Centro Municipal Integrado de El Llano y moderada por Alicia Hulton.

El Instituto, ubicado en la capital asturiana, trata a más de 110.000 pacientes cada año, cuenta con más de 135 años de trayectoria, y en él trabaja la 5º generación de una familia que siempre ha tenido un compromiso con el entorno y la sociedad «para seguir mirando el futuro».

Una de las primeras patologías que se pusieron sobre la mesa fue el glaucoma, conocido como 'el ladrón silencioso de la vista', una enfermedad neurodegenerativa que daña el nervio óptico. «Y una vez dañado es irreversible», apuntó Andrés Fernández-Vega. Para intentar prevenirlo es fundamental realizarse revisiones periódicas, en el caso de los mayores de 40 años cada dos años; e importante es ponerse en manos de especialistas en el caso de que nuestros familiares lo tengan, porque se trata de una patología donde los antecedentes familiares juegan un papel crucial, multiplicándose por 10 la probabilidad de tenerlo en el caso de que un familiar lo haya tenido. Y esta enfermedad es tan silenciosa que el oftalmólogo Luis Fernández-Vega apuntó que «más de la mitad de las personas que lo padecen no lo saben».

El especialista en glaucoma, Andrés Fernández-Vega añadió que «hay tratamiento pero no cura. No obstante, a través de colirios o de una cirugía mínimamente invasiva con láser podemos frenar su progresión para que no siga deteriorando el ojo».

Asimismo, señaló que en el Instituto Oftalmológico están investigando si los biomarcadores genéticos de pacientes pueden ayudar a realizar un diagnóstico precoz del glaucoma.

Otra de las patologías abordadas fue la miopía, una enfermedad que en 2050 afectará a la mitad de la población. En el Instituto Fernández-Vega cuentan con los últimos avances para ponerle fin a esa situación mediante láser o incluso lentes intraoculares que se ponen por delante del cristalino y detrás del iris. Asimismo, aseguraron que no existe un límite de edad para operar de miopía, no obstante cada caso es único. Y aprovecharon para lanzar una recomendación a los asistentes: prudencia con el uso de lentillas y estricto cumplimiento de las recomendaciones de utilización, ya que pueden ser causantes de diferentes infecciones y fomentar el ojo seco.

Y a propósito del ojo seco salieron a colación las pantallas. El doctor Luis Fernández-Vega explicó que lo dañino no es la luz de la pantalla «sino el mal uso que hacemos de ellas». Así, se deben utilizar con moderación y con luz natural, y haciendo descansos mirando al infinito para parpadear. Otra recomendación: usar lágrimas artificiales.

Y no nos olvidemos de utilizar siempre que sea necesario gafas de sol, que pueden ayudar a prevenir otros problemas en la retina o cataratas, o incluso tumores.

En definitiva, la ciencia, el cariño, la comprensión, el ánimo y la tecnología están presentes en cada especialista que trabaja en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega.

