La higiene constante, la estrategia para mantener la salud bucodental «Tenemos que enfocar la inversión en salud en evitar que aparezcan caries o enfermedades en las encías que nos pueden hacer perder piezas»

Mónica Yugueros Gijón Sábado, 25 de octubre 2025, 09:22

La prevención es algo muy importante en la salud bucodental y en la salud en general y en gran medida es nuestra responsabilidad. Esta idea fue la más repetida por los profesionales de la Clínica Tejerina que participaron en una nueva edición de las Charlas de la Salud organizadas por el EL COMERCIO, en colaboración con Caja Rural de Asturias y el Centro Municipal Integrado de El Llano.

Los odontólogos Pablo Tejerina e Inés Rodríguez y el médico estomatólogo, Pedro González Lafita abordaron diferentes aspectos de la odontología como la relevancia de una correcta prevención, los avances en la restauración de dientes o los tratamientos quirúrgicos, las patologías más frecuentes y las soluciones estéticas.

La Clínica Tejerina abrió sus puertas en Gijón en 1968 y desde entonces no ha dejado de aplicar las técnicas más novedosas para solucionar los problemas de la boca. Lo hacen desde la «empatía», porque lo más importante es «ponerse en la piel del paciente», de ahí que la primera consulta sea el punto de partida «para entender el problema dental, entenderle humanamente, lo que espera del tratamiento y la colaboración que puede ofrecer».

Trabajan en el ámbito preventivo e instruyen a sus pacientes para eliminar la acumulación de placa bacteriana, responsable de la aparición de caries y enfermedad periodontal. La recomendación de Pablo Tejerina es cepillarse a diario y a lo largo del tiempo y utilizar «hilos o cepillos interdentales para llegar a los recovecos». Sin embargo, tener una buena técnica no es tan sencillo y las señales de problemas bucodentales se manifiestan, según explicó Inés Rodríguez de muy diversas formas. Las más comunes son la sensibilidad, el sangrado e inflamación de encías y la aparición de llagas. En muchos casos el paciente normaliza la situación sin ser consciente de que «desde que empezaron a sangrar las encías empezó el problema, que no estuvimos atendiendo y ahora tenemos un problema mayor». Las enfermedades de las encías no deben subestimarse, ya que como señaló el doctor Pedro González Lafita pueden interferir en la salud general, «como en el embarazo con los partos prematuros o los recién nacidos con bajo peso, las enfermedades cardiovasculares o la diabetes».

En la Clínica Tejerina ha implementado innovación para mejorar la predictibilidad de los tratamientos que permiten un diagnóstico más preciso y sus mayores avances van enfocados a la comodidad del paciente, según explica Tejerina «con tratamientos cada vez menos invasivos, con procedimientos quirúrgicos más pequeños y con menos intervenciones».

Especialistas en implantología, aseguran que esta técnica puede aplicarse en pacientes de cualquier edad, siempre y cuando «sus condiciones de salud general sean favorables», aunque según cumplimos años «es más frecuente la aparición de patologías sistémicas» lo que provocan un mayor control.

A un contexto favorable hizo referencia la odontóloga Rodríguez al afirmar que todos sus estrategias rehabilitadoras buscan pasar totalmente desapercibidos en la boca. El abanico de posibilidades y materiales estéticos es muy amplio (porcelanas, disilicatos de litio, composites, circonio..) pero el empleado tiene que adaptarse a «los requisitos mecánicos del paciente».