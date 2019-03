«La diabetes empieza en los ojos» 47:35 Pedro Pablo Rodríguez, Álvaro Fernández-Vega, Saray Martínez y Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso en el plató de Canal 10. / D. ARIENZA Cuidar los hábitos de vida es fundamental para evitar la retinopatía diabética | Los especialistas del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega hablaron en Canal 10 sobre miopía, glaucoma y prevención de problemas oculares JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Viernes, 29 marzo 2019, 08:21

«La retinopatía diabética está muy relacionada con la diabetes. Los vasos sanguíneos de la retina son muy pequeños y es donde primero repercute ese nivel alto de azúcar. Por eso controlar los hábitos de vida son claves», así lo planteó Álvaro Fernández-Vega Sanz, del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega en el último encuentro del III Mes de la Salud de EL COMERCIO que tuvo lugar ayer en Canal 10 y que fue retransmitido en directo por Facebook Live. Estuvo acompañado por Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso y Pedro Pablo Rodríguez Calvo, respondiendo a las preguntas de los lectores.

-¿Qué diferencia hay entre un miope y un miope magno?

-A. Fernández-Vega: Las imágenes entran por delante y son recogidas atrás del todo, en la retina. Cuando el ojo crece, la imagen se queda en la parte delantera y no llega al fondo. Ese es un ojo miope. Con unas gafas trasladamos la imagen un poco más atrás. Si el ojo crece demasiado puede empezar a crear problemas retinianos y aumenta el riesgo de glaucoma. Eso ya pasa a ser una miopía magna o patológica.

-¿Qué pautas de descanso deberíamos contemplar para cuidar nuestros ojos?

-P. Rodríguez: Cada vez usamos más las pantallas, tanto en el trabajo como en el ocio. Es importante descansar uno o dos minutos cada hora. Levantar la vista de la pantalla y parpadear conscientemente. Estar al aire libre ayuda mucho. La miopía está avanzando mucho en el mundo debido a los dispositivos móviles. Hay países asiáticos en los que más del 95% de la población universitaria es miope.

-¿Por qué se considera el glaucoma la enfermedad silenciosa?

-P. Rodríguez: Porque no da ningún síntoma hasta fases muy tardías. Produce un daño crónico e irreversible. Vemos pacientes que no se dan cuenta hasta que tienen una visión tubular, que es la fase final del glaucoma. Se va perdiendo la visión lateral muy poco a poco. Más del 50% de los pacientes que tienen glaucoma, no lo saben.

-¿Hay alguna manera de parar la miopía en los niños?

-L. Fernández-Vega: No hay nada claro. Pero hay que intentar no estar todo el día con los aparatos electrónicos, móviles, tabletas, y mantenerlos no demasiado cerca del ojo. A. Fernández-Vega: Hay poblaciones que no tenían miopía hasta que llegó la escolarización, como los esquimales. Es el trabajo en corto el que aumenta el riesgo.

-¿Cuáles son las gafas de sol más adecuadas?

-P. Rodríguez: Las que se compran en establecimientos autorizados, con grado de protección dos o tres, mejor tres, y con la etiqueta CE.

-¿Qué actividades perjudiciales realizamos de forma cotidiana?

-A. Fernández-Vega: Muchas. Por ejemplo, descorchar una botella de champán, en Estados Unidos hay un montón de ojos perdidos por esto. También el pádel y otros deportes de raqueta, usar una desbrozadora o martillear un clavo. Todo esto se puede hacer, pero con unas gafas especiales fabricadas de policarbonato. Es fundamental.

-¿Para graduar la vista debo esperar dos meses tras la intervención de cataratas?

-L. Fernández-Vega: Sí, es cierto que hay que esperar seis u ocho semanas porque puede variar.

-¿Cuáles son sus recomendaciones?

-L. Fernández-Vega: La concienciación en todas las revisiones. A partir de los 40 años para descartar el glaucoma.