Charlas de la SaludDr. Marcos Carreño
AUDIOLOGÍA ·Los profesionales de Puntolab Audición, en las Charlas de la Salud de EL COMERCIO el 11 de noviembre en el Centro Municipal Integrado El Llano
EL COMERCIO
Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:34
Licenciatura en Medicina y Cirugía, Universidad de Oviedo (1985-91)
Médico Especialista en Otorrinolaringología via MIR en el HUCA (1993-1996)
Doctor en Medicina y Cirugía cum laude, Universidad de Oviedo, premio a la mejor tesis doctoral de la especialidad (1998)
Becas FIS y BAE, investigador principal (1996-2002)
Jefe de Sección y Facultativo especialista de Area de ORL en el Hospital de Elda, Hospital Carmen y Severo Ochoa, HUCA , actualmente en el Hospital de Cabueñes, con especial dedicación en la Otoneurología y la cirugía oncológica de cabeza y cuello
Autor de >20 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, >50 comunicaciones a congresos, dirección de tesis.