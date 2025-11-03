El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

AUDIOLOGÍA ·

Los profesionales de Puntolab Audición, en las Charlas de la Salud de EL COMERCIO el 11 de noviembre en el Centro Municipal Integrado El Llano

EL COMERCIO

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:34

Licenciatura en Medicina y Cirugía, Universidad de Oviedo (1985-91)

Médico Especialista en Otorrinolaringología via MIR en el HUCA (1993-1996)

Doctor en Medicina y Cirugía cum laude, Universidad de Oviedo, premio a la mejor tesis doctoral de la especialidad (1998)

Becas FIS y BAE, investigador principal (1996-2002)

Jefe de Sección y Facultativo especialista de Area de ORL en el Hospital de Elda, Hospital Carmen y Severo Ochoa, HUCA , actualmente en el Hospital de Cabueñes, con especial dedicación en la Otoneurología y la cirugía oncológica de cabeza y cuello

Autor de >20 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, >50 comunicaciones a congresos, dirección de tesis.

