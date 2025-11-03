El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

D. Rafael González-Ripoll, el Dr. Marcos Carreño y Dña. Alejandra Llenín

Charlas de la Salud

Oír mejor, vivir mejor. Hablamos de tu salud auditiva

AUDIOLOGÍA ·

Los profesionales de Puntolab Audición, en las Charlas de la Salud de EL COMERCIO el 11 de noviembre en el Centro Municipal Integrado El Llano

EL COMERCIO

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:58

Comenta

La pérdida de audición no tratada puede derivar en complicaciones muy serias a lo largo de la vida. Cuando sufres dificultades para oír te aislas socialmente, tu agudeza mental puede deteriorarse, tienes más probabilidades de desarrollar demencia o sentir ansiedad o depresión. La buena noticia es que existen soluciones para detectar, diagnosticar y tratar la sordera en todas sus variables.

Los especialistas de Puntolab Audición nos explicarán los servicios que ofrecen y los dispositivos disponibles en el mercado. D. Rafaél González-Ripoll, gerente de la empresa; Dña. Alejandra Llenín, audioprotesista; y el Dr. Marcos Carreño, otorrinolaringólogo, explicarán las mejores pautas para mantener una correcta salud auditiva

El miércoles 11 de noviembre desde las 19.00h en el Centro Municipal Integrado El Llano, con entrada libre y gratuita, se podrá escuchar a los ponentes que resolverán las dudas de los presentes. Además, EL COMERCIO obsequiará a los asistentes con un regalo.

