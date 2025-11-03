Los profesionales de Puntolab Audición, en las Charlas de la Salud de EL COMERCIO el 11 de noviembre en el Centro Municipal Integrado El Llano

ALEJANDRA LLENÍN

Audioprotesista titulada por la Escuela Vinjoy en el año 2023. Alejandra es amante de la música y de la protección frente al ruido. Además, tiene experiencia en lengua de signos.

Dirección: Avda. Doctores Fernández-Vega, 34 - 33012 Oviedo – España

Teléfono: 985 054 336

Web: https://puntolab.es

RAFAÉL GONZÁLEZ-RIPOLL

Audioprotesista con más de 25 años de experiencia, promotor de la sala de sonido Puntolab Audición. Aficionado al ciclismo, ha participado en 6 Titan Deserts