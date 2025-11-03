El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Charlas de la Salud

AUDIOLOGÍA ·

Los profesionales de Puntolab Audición, en las Charlas de la Salud de EL COMERCIO el 11 de noviembre en el Centro Municipal Integrado El Llano

EL COMERCIO

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:34

ALEJANDRA LLENÍN

Audioprotesista titulada por la Escuela Vinjoy en el año 2023. Alejandra es amante de la música y de la protección frente al ruido. Además, tiene experiencia en lengua de signos.

  • Dirección: Avda. Doctores Fernández-Vega, 34 - 33012 Oviedo – España

  • Teléfono: 985 054 336

  • Web: https://puntolab.es

RAFAÉL GONZÁLEZ-RIPOLL

Audioprotesista con más de 25 años de experiencia, promotor de la sala de sonido Puntolab Audición. Aficionado al ciclismo, ha participado en 6 Titan Deserts

