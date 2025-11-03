Charlas de la SaludD. Rafael González-Ripoll y Dña. Alejandra Llenín
AUDIOLOGÍA ·Los profesionales de Puntolab Audición, en las Charlas de la Salud de EL COMERCIO el 11 de noviembre en el Centro Municipal Integrado El Llano
EL COMERCIO
Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:34
ALEJANDRA LLENÍN
Audioprotesista titulada por la Escuela Vinjoy en el año 2023. Alejandra es amante de la música y de la protección frente al ruido. Además, tiene experiencia en lengua de signos.
Dirección: Avda. Doctores Fernández-Vega, 34 - 33012 Oviedo – España
Teléfono: 985 054 336
Web: https://puntolab.es
RAFAÉL GONZÁLEZ-RIPOLL
Audioprotesista con más de 25 años de experiencia, promotor de la sala de sonido Puntolab Audición. Aficionado al ciclismo, ha participado en 6 Titan Deserts