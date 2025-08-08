Adriana Lastra, sobre el dispositivo de seguridad para el Descenso del Sella: «No tiene parangón en toda España» Medio millar de efectivos de diversos cuerpos de seguridad se movilizarán hasta la mañana del domingo en Arriondas y Ribadesella para vigilar la fiesta de Les Piragües

«Es un dispositivo que no tiene parangón en toda España». Así se ha expresado la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, sobre el operativo de seguridad diseñado para el Descenso Internacional del Sella, que este fin de semana congregará a miles de personas en Arriondas y Ribadesella.

Durante la presentación del operativo, la delegada del Gobierno ha detallado que participarán «hasta 20 especialidades de la Guardia Civil» y que se desplegarán «medio millar de efectivos»: a los más de 330 agentes de la Guardia Civil que se movilizarán entre el miércoles y el domingo se sumarán policías locales de Parres, Cangas de Onís y Oviedo.

En cuanto a los detalles del operativo que abarca Arriondas, Ribadesella y el propio río Sella y que se extenderá por tierra, aire y agua, hoy se ha señalado que se emplearán un total de 179 medios de transporte, entre camiones, furgonetas, turismos, todo terrenos, motocicletas, aeronaves, embarcaciones y el Puesto de Mando.

Vigilancia aérea

Desde el año 2004, la Guardia Civil cuenta con un sistema de captación y transmisión de imágenes tomadas desde el helicóptero. Actualmente, este equipo transmite por 4G a un servidor de la Guardia Civil, las imágenes que capta la cámara de la aeronave, pudiendo ser visionadas por cualquier dispositivo habilitado como Tablet, móvil o televisión.

Esto permitirá que la Central Operativa de Servicios (COS) en Oviedo y al CECOP situado en Ribadesella, poder seguir el dispositivo en el momento de mayor intensidad, haciendo posible la adopción de la respuesta más idónea a cualquier incidencia.

A diferencia de años anteriores, en los que se hacía necesaria la movilización de un helicóptero del Servicio Central de Madrid para poder llevar a cabo este cometido, la reciente incorporación de una aeronave al Servicio Aéreo de Asturias con capacidad para acoplar este sistema de captación de imagen, permite que este cometido sea realizado por el Helicóptero de la Zona/Comandancia de la Guardia civil de Asturias.

Las capacidades que ofrecen los helicópteros, permiten tener una visión en directo de lo que ocurre en el momento del descenso tanto en el río, en la vía férrea, como en la carretera N-634, pudiendo prestar un apoyo inmediato evacuando a personas o llevando efectivos a algún punto que sea necesario.

La vigilancia del entorno aéreo se ve reforzada este año además con varios equipos de personal especializado en materia de Gestión Aeronáutica y Seguridad operacional, que aportan un total de 12 drones, 3 equipos de detección de drones y 4 inhibidores de los mismos todo ello para reforzar la seguridad aérea en las zonas de interés.

Por ello la Guardia Civil recuerda la prohibición de volar drones particulares en la zona de cobertura del dispositivo durante los días que se lleva a cabo el mismo.

Controles de carretera

Igualmente, se establecen controles en los accesos a las localidades de Arriondas y Ribadesella, así como en las vías de comunicación tanto en materia de Tráfico como de Seguridad Ciudadana.

En los primeros se trata de evitar la circulación de vehículos cuyo conductor se encuentre bajo influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas y en los de Seguridad Ciudadana con el objeto de incautar armas prohibidas y drogas toxicas.

Como en años anteriores, habrá efectivos de Guardia Civil especializados delitos contra la mujer que se encontrarán en la zona para prevención y en su caso atención, además de llevar a cabo las investigaciones que fueran necesarias.

