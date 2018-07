El Sella busca reyes para su trono El asturiano Milín Llamedo y el argentino Franco Balboa, que finalmente no podrán tomar la salida, durante uno de los entrenamientos en las aguas del Sella. / E. C. La anulación de la inscripción de las K2 combinadas de Merchán-Ramalho y Llamedo-Balboa cargará aún más de incógnitas esta nueva edición del Descenso JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Domingo, 29 julio 2018, 01:16

La 82 edición del Descenso Internacional del Sella viene cargada de incógnitas. Lo único que tiene asegurado es que este será el año del relevo, el año del cambio. La incomparecencia voluntaria de los vencedores en las ocho últimas ediciones, Walter Bouzán y Alvaro Fernández Fiuza, ha dejado vacante el trono más preciado del piragüismo mundial en descenso de ríos. El Sella busca, pues, nuevos reyes.

Entre los candidatos no estará ninguna de las dos embarcaciones combinadas con palistas de diferentes países que se han inscrito con sus fichas de origen. Representando al Club Vilacondense de Portugal, el zamorano Emilio Merchán y el luso Leonel Ramalho. Y defendiendo los colores del Kayak Tudense de Pontevedra, el asturiano Milín Llamedo y el argentino Franco Balboa. Las dos inscripciones quedarán anuladas por orden federativa y el sábado 4 de agosto no estarán bajo el puente de Arriondas para tomar la salida. «Nosotros, jurídicamente, sabemos que, aunque reclamemos hoy, no vamos a remar porque no hay plazos, pero sabemos que tenemos la razón. Así que quien firme esa orden va a tener un problema», desafió Llamedo.

Descartadas ambas embarcaciones, los aspirantes al trono se reducen a seis o siete piraguas. Entre ellas, la de los debutantes Hank Mc Gregor y Andy Birkett, una pareja que quiere poner punto final a veinte años consecutivos de dominio español. La última vez que una K2 extranjera ganó en el Sella fue en el año 1997 de la mano de sus compatriotas sudafricanos Daniel Conrade y Moray Wilson. Mc Gregor, el diez veces campeón del mundo, quiere sumar el Sella a su espectacular palmarés y para lograrlo se ha aliado a Birkett, otro maratoniano que se ha subido una vez al podio del Sella.

En la lista de candidatos también estará el incombustible, y once veces ganador, Julio Martínez. El cántabro bajará este año con nuevo compañero, con su paisano Rubén González Pereda y defendiendo los colores de Los Rápidos de Arriondas. El club parragués también presentará la K2 que fue medalla de bronce en el último europeo de maratón, la del leonés José Julián Becerro y el avilesino Miguel Fernández Castañón. Los buenos resultados de las últimas semanas les han animado a bajar juntos el Sella y probar suerte.

El elenco de favoritos se cierra con la piragua de La Cultural de Ribadesella tripulada por Miguel Llorens y Luís Amado Pérez. Tras un mal resultado en el europeo, quieren resarcirse con su primer podio y su primer triunfo en casa. Un cajón que conocen muy bien los gallegos Brais Sánchez y Antonio Palmas, que vuelven a estar entre los favoritos junto a embarcaciones danesas y francesas. Este año, el Sella se quedan sin candidatos húngaros y checos porque el descenso coincide con sus respectivas pruebas selectivas para el mundial.

Edición de récord

Teniendo en cuenta la lista de aspirantes y las condiciones del río, el Sella 2018 podría ser de récord. Así lo cree el presidente del Comité Organizador, Juan Manuel Feliz, que vaticinó un nuevo récord incluso por debajo de la hora. «Yo creo que este año se va a batir el récord, se va a bajar por primera vez en la historia de una hora en Ribadesella», auguró el que fue vencedor del Sella hace 50 años junto a José Luís Gutiérrez. Los dos volverán a bajar este año para rememorar su éxito de 1968. El record actual de la prueba lo ostentan Julio Martínez y Miguel Fernández Castañón desde el año 2009, cuando cruzaron el puente de Ribadesella en 1 hora, 1 minuto y 14 segundos.

En la categoría femenina, todo apunta a que la K2 estará dominada por la embarcación del equipo nacional español que quedó tercera en el pasado europeo, la de Amaia Osaba y Eva Barrios. En el K1 masculino la lista es larga. Entre los candidatos están dos piragüistas que el año pasado se subieron al podio, el campeón Alberto Plaza (La Llongar) y el tercero David Rodríguez Dorado (Piragüismo Aranjuez). La lista se completa con Kiko Vega (SCD), Borja Estomba (Oviedo Kayak) y el leonés Guillermo Fidalgo, además de dos embarcaciones argentinas que están preparando el Mundial en Galicia, Manuel Garaikochea y José Luís Ronguer.