Entre 5.000 y 8.000 animales fallecen al año ahogados en los canales de toda España

Cada año mueren ahogados entre 5.000 y 8.000 animales en los canales y las acequias que se extienden por toda España. Es la estimación que realiza la fundación Artemisan, una organización privada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la gestión y conservación de especies de fauna y flora, prestando especial atención al aprovechamiento sostenible de especies cinegéticas para al beneficio de los ecosistemas y el mundo rural.

Lo cierto es que estas infraestructuras, en su mayor parte antiguas y realizadas antes de que existiera cualquier normativa de impacto ambiental, han contribuido a que la agricultura de regadío suponga casi la quinta parte de la superficie agraria útil (más de 3,7 millones de hectáreas). No en vano, su explotación aporta más del 35% del Producto Bruto Agrícola, según los datos del Instituto Geográfico Nacional.

Sin embargo, su crecimiento ocasiona daños colaterales porque a menudo están abiertas y carecen de mecanismos de protección como los vallados metálicos. Corzos, ciervos, jabalíes, ovejas, cabras, aves acuáticas e incluso perros se acercan a estos canales porque se les está cortando un paso natural y tratan de cruzarlos o para beber agua. En su afán, acaban resbalando y mueren ahogados al no poder escapar o salen muy malheridos. «Son pendientes de un 50% o un 60%, totalmente lisas, que cuesta mucho subir», sostiene Luis Fernando Villanueva, presidente de la fundación.

Desde Artemisan se ha puesto en marcha una campaña para recopilar toda la información necesaria para emprender acciones judiciales y conseguir así que los responsables del mantenimiento de estos canales tomen cartas en el asunto. Se trata de dar a conocer lo que pasa en los llamados 'canales de la muerte' y proponer cambios y mejoras para paliar el número de fallecimientos. «Los cazadores llevaban un año informándonos al respecto, pero cuando empezamos a investigar vimos que la situación era mucho peor de lo que pensábamos», dice Villanueva. Y pone un ejemplo: «Cada semana sacan dos o tres animales, vivos o muertos, del canal del trasvase del Tajo-Segura».

En España, hay unas 700 infraestructuras asociadas a canales de riego, lo que supone una longitud total de 16.051,361 kilómetros. Hasta el momento, la organización ha recibido información de catorce infraestructuras que señalan que en el 75% de ellas existen zonas sin ningún tipo de protección para evitar que la fauna caiga al canal o pueda salir. Serían centenares de puntos negros.

Cuenta Villanueva que han enviado una carta a los presidentes de las distintas Confederaciones Hidrográficas instándoles, primero, a realizar un vallado de las infraestructuras. «Sabemos que es caro, y que no se puede hacer a corto plazo –explica Villanueva–, por eso proponemos soluciones más baratas como la colocación de bebederos en los puntos negros o rampas de madera, con boyas flotantes, para que en función de los diferentes niveles los corzos puedan subir». En opinión del presidente de la fundación, poner en marcha estas medidas es «sencillo y barato» y «evitaría la muerte de muchos animales».

Villanueva plantea también la instalación de mallazos en los taludes que permitiría a los ungulados, como los jabalíes o los corzos, que son algunos de los que más sufren ya que las pezuñas no les dejan salir, escapar de una trampa a menudo mortal.«Eso –continúa– se puede acompañar con zonas en las cuales pongas una especie de malla que atraviese el canal para dirigir al animal».

En este sentido, aseguran desde Artemisan estar dispuestos a invertir en un proyecto piloto. «Pondríamos bebederos en una zona y en otra rampas para ver así qué es lo que mejor funciona». Dice Villanueva que desde la administración pública esconden estas muertes por eso, asegura, «o se toman las medidas necesarias o tomaremos las acciones legales pertinentes porque es un delito contra la fauna».

«Da la sensación de que como son especies cinegéticas, que se cazan, pues no importa. Pero que en el siglo XXI se siga permitiendo esto es una auténtica salvajada», afirma quien cree que no se va a hacer nada hasta que no muera alguna especie superprotegida.

De hecho, estos 'canales de la muerte' no solo se han cobrado la vida de animales, sino que también ponen en peligro la vida de los propios cazadores y ganadeos que, a veces, se las ven y se las desean para tratar de sacar a sus animales de los canales.