«Estamos abocados a vivir de la nostalgia»

Cristina del Valle y Alberto Comesaña son Amistades Peligrosas.

'Estoy por ti', 'Me haces tanto bien', 'Africanos en Madrid', 'Me quedaré solo'... Son muchas las canciones de Amistades Peligrosas que quedaron grabadas a fuego en la memoria colectiva. La imposible mezcla de sensualidad y canción social alcanzó el cénit de su éxito justo cuando la pareja estaba en su peor momento. Tras años de desencuentros, la asturiana Cristina del Valle y el gallego Alberto Comesaña parecen haber enterrado el hacha de guerra. Una nueva canción, 'Alto el fuego', un recopilatorio de grandes éxitos y una extensa gira por España y Latinoamérica que arrancará el 25 de junio en el madrileño Teatro Rialto así lo confirma.

-¿Cómo se fraguó el regreso? Cuéntenme la versión larga.

-Alberto Comesaña: Entonces pregúntale a Cristina, que te lo da por entregas (ríe).

-Cristina del Valle: Con la desescalada, estábamos todos locos por esa vacuna emocional que es la música y fuimos a ver a Mastodonte, que es un grupo que todos adoramos. Los músicos, que eran amigos nuestros, llamaron a Alberto por un lado y a mí por el otro y conspiraron para que nos encontráramos allí en Ifema. Nos sentamos y no paramos de hablar. Estuvimos hasta las 3 de la mañana y los amigos alucinaron. Ahí empezamos un poco a vomitar todo lo que fue el dolor, lo positivo, lo negativo, las dudas, las malas interpretaciones, los sueños y deseos de la propuesta que yo le hice Alberto de celebrar este 30 aniversario. A partir de ahí, empezamos a fraguar en el silencio de la pandemia casi todo lo que va a ser este 30 aniversario, cociéndolo, cocinándolo, llenándolo de amor, de compresión, de empatía, de reconciliación y de recuperación de muchas cosas que habíamos vivido juntos.

-¿Pidió alguien perdón?

-A: Cristina no le pide perdón ni a Dios.

-C: Comesaña no le pide perdón ni a San Pedro (ríe).

-A: Lo de pedir perdón no es algo muy nuestro. Más que pedir perdón, es exponer lo que cada uno entendía que el otro había hecho mal. Por eso es un alto el fuego, es un armisticio, es un poco destensar, como lo que ocurre entre Corea del Norte y Corea del Sur. Cristina sigue siendo como es y nadie la va a cambiar y yo espero que nadie me cambie.

-¿Cómo se gesta 'Alto el fuego'?

-A: Yo la guardaba en el cajón y tenía una letra completamente distinta, hiper pornográfica, lo más fuerte que había hecho en mi vida. Se la presente al jefe de la discográfica y me la rechazó porque era políticamente muy incorrecta. Luego, cuando resurgió la historia de hacer un tema nuevo, escribí en una noche la letra. Sabía que era muy fuerte, pero Cristina me dijo que le había gustado mucho.

-Regresan en un momento en el que la incertidumbre sigue siendo alta con respecto a los conciertos en directo.

-A: Es que Cristina es de las que no le tiene miedo a nada. Yo sí era partidario de llevar las cosas con calma porque todavía hay una incertidumbre enorme. Yo quería que la noticia de la vuelta de Amistades Peligrosas se diera cuando se hubiera hecho el disco y Cristina, con su bulle bulle en la cabeza, que no para, consiguió que pactáramos dar la noticia de la vuelta un día x. Aún así, dio la primicia antes. Si tiene que esperar un año, no sé qué hubiera pasado.

-C: Pero yo es que creo en la pasión absoluta y en la valentía, y más en los momentos más críticos, que creo que es cuando más valiente hay que ser. Soy de ir a muerte y dejarme la piel en lo que hago.

-¿Por qué entonces la ruptura?

-A: Bueno, cada uno tiene su visión de la historia. La decisión fue unilateral y la tomó Cristina, pero el grupo estaba bastante podrido y la relación muy deteriorada.

-C: Había una crisis en el grupo, pero tomé la decisión porque quería que el grupo fuera hacia un mayor compromiso social y a todo el mundo le espantaba. Lo más honesto era irme porque veía que no se podía hacer compatible y para mí era vital y necesario.

-¿Sigue la magia?

-C: Yo creo que ni nosotros mismos somos conscientes. Nos pasó en la televisión que hicimos en Galicia hace ya meses. Creo que para los dos fue súper emocionante, la sensación es como volver a tu casa.

-A: Nosotros ensayamos muy poco, es una cosa que surge, nos dimos cuenta desde el 'Estoy por ti'. Esa conexión entre las voces sucede de una forma muy natural, igual que a la hora de subirse al escenario. Nos hemos subido al escenario enfadados, de decirnos: «Me voy de aquí y no me vuelves a ver el pelo». Y luego la gente dice: «Joder, qué actuación, qué química».

-Han pasado 30 años, ¿cómo ven la industria musical ahora?

-A: Yo estoy como en esas películas en las que un astronauta sale al espacio y vuelve y todo ha cambiado muchísimo. La industria discográfica que yo conocí no tiene nada que ver con lo de ahora. Ahora mismo, nosotros estamos abocados a vivir, desgraciadamente, de la nostalgia, lo queramos o no, pero las compañías te valoran por las escuchas en Spotify en YouTube o por cuántos seguidores tienes en las redes sociales. Yo cada vez estoy más en contra de las redes sociales, Cristina es todo lo contrario.

-C: Las diferencias hacen que los dos sumemos. Alberto es más ermitaño, a mí me gusta socializar.