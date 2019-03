«Los abusos son algo abominable, un desastre que se debe afrontar»

Durante la homilía de ayer, el párroco de la iglesia de Santa Olaya hizo referencia a los abusos cometidos por miembros de la Iglesia católica que recientemente están saliendo a la luz, como la denuncia presentada contra un religioso que dio clase en la Inmaculada por un caso de principios de 2000. Fernando Díaz pidió disculpas por esta situación, que calificó de «abominable».

«Paradójicamente, Jesús lo dijo muy claro en el Evangelio: 'Dejad que los niños se acerquen a mí, ellos son los primeros en el reino», indicó después a este periódico. «La contradicción es muy gorda, de ahí el escándalo: no solo es abominable, sino también opuesto a lo que predicamos», indicó Díaz. «Es un desastre que hayan podido pasar cosas así». Díaz que lleva tres años en la parroquia de Santa Olaya y se ordenó hace 36, aplaudió que «ahora se comience a tomar medidas para que estos problemas se afronten, no se tapen como se hacía antes». Porque «la Iglesia tiene más motivos si cabe para no hacer algo que ella misma condena».