Acosa a su exnovio con más de 83 llamadas de teléfono en las que aseguraba ser «el coco» Entre los dos existía una orden de alejamiento dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón S. S. Martes, 23 abril 2019, 05:20

Un hombre denuncia a su expareja por acosarle con más de 83 llamadas telefónicas, mensajes de texto y fotos suyas. En varias de esas llamadas, el hombre preguntaba quién se encontraba detrás del teléfono y la supuesta acosadora, de 32 años, respondía: «Soy el coco». Además, entre los dos existía una orden de alejamiento que fue dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón.

Además de las llamadas, la presunta acosadora también enviaba diferentes mensajes en WhatsApp, SMS y fotos suyas al hombre. Uno de los datos más llamativos es que en varias de esas llamadas de teléfono que realizaba, el hombre preguntaba quién era la persona que se encontraba al otro lado del teléfono y, la supuesta acosadora, respondía «soy el coco».

El juicio se ha celebrado sin estar presenta la acusada ya que no era especialmente necesario porque la Fiscalía pedía 9 meses de cárcel y la acusación particular 11. En estos casos no es necesario que el acusado se presente físicamente en los juzgados. Sin embargo, el denunciante quiso dejar claro el hostigamiento al que estuvo sometido: «Llamaba por teléfono, yo preguntaba que quién era y a veces respondía «soy el coco»».

Hay que destacar que entre la expareja existe una orden de alejamiento que se dictó en octubre de 2017 por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón. Por su parte, la acusada habría quebrantado en otras tres ocasiones anteriores la orden de alejamiento al realizar otras llamadas de acoso. Finalmente, el juicio quedó visto para sentencia.