Lunes, 5 de octubre 2020

Hace cinco años, para encontrar trabajo de camarera, Cathy O. publicó su perfil en 'Milanuncios' y le respondió una supuesta empresa que le ofrecía un puesto de secretaria. Requería fotos para el «proceso de selección». «Me respondieron que buscaban un perfil liberal, desnuda o en bikini», recuerda. Cathy, ahora con 23 años, no les respondió pero todavía hoy siguen hostigándola. Ella envía al 'spam' cada mensaje, pero el remitente cambia de cuenta para continuar entrando en su buzón. Un acoso similar, basado en insultos y lenguaje ofensivo, sufre el 59% de las jóvenes españolas entre 15 y 22 años, según un estudio de Plan Internacional. Los motivos de las ofensas pueden ser el físico (62%), el género o la orientación sexual (29%), la raza o etnia (20%) o cuestiones políticas (17%).

El acoso lo sufrió pronto Ana, que ahora tiene 21 años. «Comenzó cuando tenía 15 o 16 años que subía más fotos con amigas», rememora. «Una vez un chico me pidió una foto de mi cuerpo, me negué y me amenazó con contar una mentira a nuestro grupo de amigos». Otra peor y más reciente, dice, sucedió cuando subió una 'historia'. «Me contestó con una foto de cintura para arriba desnudo. Le denuncié, bloqueé y hablé con mis amigas para que hicieran lo mismo». Al 20% le ha pasado en Facebook, al 28% en Whatsapp y al 35% en Instagram, según el estudio , presentado con la asistencia de las presidentas de las cámaras, Pilar Llop y Meritxell Batet.

Como Ana, el 42% de las participantes en el trabajo, basado en encuestas a 14.000 jóvenes de 22 países, prefiere ignorar al agresor, el 17% le desafía y el 7% abandona la red social. El estudio coincide con otros informes, tanto de ONG como de instituciones del Estado, en que los acosadores son, por lo general, hombres del entorno cercano como colegio, trabajo, amigos o parejas y exparejas, en el 75% de los casos.

«Se nos acosa por ser mujeres y jóvenes, por tener presencia en las redes y querer expresarnos», acusa Cathy O. «Somos un blanco fácil. El resto de usuarios asiste con demasiada pasividad. Boicotear al acosador o borrar el mensaje no sirve. Esos acosadores siguen acosando y las plataformas no escuchan».