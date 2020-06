El Principado creará una comisión para reconstruir la economía asturiana Adrián Barbón, presidente del Principado, durante su comparecencia. Barbón analizará la posibilidad de adelantar la movilidad con Cantabria y Galicia PALOMA LAMADRID Sábado, 6 junio 2020, 15:29

Asturias contará con un organismo para impulsar la reconstrucción económica tras el final de la desescalada. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado hoy la creación de una comisión delegada para abordar directamente la reactivación del tejido productivo, muy mermada tras la paralización de la actividad como consecuencia de la pandemia. Según ha explicado, en ella confluirán los trabajos desarrollados en todos los ámbitos para recomponer la economía regional, desde la concertación social hasta los diálogos entre partidos enmarcados en los Pactos de Fruela. Estará presidida por el vicepresidente, Juan Cofiño, que estará acompañado por los consejeros Industria, Enrique Fernández; Hacienda, Ana Cárcaba, y Ciencia e Innovación, Borja Sánchez. Precisamente, sobre este último departamento, ha destacado que sus áreas de competencia «serán unas de las grandes claves» en esa reconstrucción.

En este sentido, Barbón ha insistido en que proteger la salud y revitalizar la economía no son aspectos opuestos. En cualquier caso, ha señalado que la prudencia debe ser el principio que marque la hoja de ruta a seguir en la fase 3, en la que Asturias entrará el lunes. No ha avanzado las medidas concretas que ajustará el Principado respecto a las normas establecidas por el Gobierno central para este nuevo periodo, que finalizará el 21 de junio en la región. Barbón ha sido claro en este punto: «Me parece fundamental que no perdamos de vista porque vale más ir paso a paso y asentar posiciones que dar marcha atrás», ha indicado en alusión a la posibilidad de acelerar el fin de la desescalada, opción que permite el Ejecutivo español.

De hecho, está sobre la mesa la opción de endurecer ciertas medidas, como las reuniones de veinte personas que permite la normativa estatal y que el Principado aboga por reducir a quince. Sobre la apertura de pubs y discotecas con un tercio de su aforo, como recoge hoy el Botelín Oficial del Estado (BOE), Barbón no se plantea modificar este punto. «No tenemos una posición contraria al marco nacional», ha concretado. Para aclarar los pasos a seguir en la fase 3, el Principado aprobará un decreto a principios de la próxima semana, en la que detallará los puntos que endurece o suaviza.

Desplazamientos entre comunidades

También se ha referido el presidente asturiano a la posibilidad de adelantar las comunicaciones por carretera con Galicia y Cantabria, aunque es un asunto pendiente de estudio por parte de los equipos técnicos de Salud Pública «ni lo ha planteado ninguna de estas dos comunidades» más allá de «declaraciones en alto». Aunque, ha recordado, la movilidad entre regiones en la misma fase «es uno de los únicos aspectos que se reserva el Gobierno de España, no depende de nosotros». Pero ha dejado abierta la puerta a fijar «una posición común con las comunidades limítrofes». En su comparecencia, celebrada tras reunirse con los responsables del Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Principado, el presidente ha incidido en la importancia de llevar mascarilla (él mismo la llevaba) para evitar la propagación del coronavirus. Con un llamamiento especial a los jóvenes, a quienes ha instado a incorporar este elemento de protección a su rutina.

En cuanto al derbi entre el Sporting y el Oviedo, Barbón dejó en manos del Gobierno central y la Liga la posibilidad de permitir la entrada a un número reducido de espectadores. Ha destacado que el Principado no tiene competencia alguna en este asunto, ya que el partido entrará en la denominada nueva normalidad. En otro orden de cosas, el presidente se ha referido al acuerdo alcanzado el viernes entre los partidos de la Junta General, salvo Vox, sobre la financiación autonómica. Ha subrayado la importancia de este consenso, pero también ha puesto el acento en que no significa que el Principado renuncie a la armonización fiscal entre autonomías, que podría seguir sobre la mesa a través de una proposición no de ley respaldada por PSOE, IU y Podemos.