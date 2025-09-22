La advertencia de los pediatras sobre juegos 'online' ante el incremento de «síntomas preocupantes» Ansiedad, alteraciones del sueño e, incluso, autolesiones, son algunos de los síntomas detectados en menores que los profesionales relacionan con funciones de la plataforma de juegos en línea Roblox

Autolesiones, ansiedad, alteraciones del sueño, cambios de humor bruscos de ánimo y retraimiento social. Son algunos de los síntomas que se detectan cada vez con mayor frecuencia en las consultas pediátricas y que los profesionales relacionan con una exposición nociva a entornos digitales. En concreto, a la plataforma de videojuegos en línea Roblox.

Así consta en la alerta emitida por la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y el Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría (CPS-AEP), recogida por Europa Press, ante el incremento de casos de menores con «síntomas preocupantes» relacionados con la función de chat y las interacciones que se generan a través la plataforma Roblox, muy popular entre menores.

¿Qué es Roblox?

Esta plataforma permite a los usuarios jugar y desarrollar sus propios juegos e incluye una función de chat que permite la comunicación entre jugadores. Aunque se desconoce si todos los riesgos identificados se producen dentro del propio entorno oficial de Roblox o en entornos externos que simulan su diseño, los patrones de conducta observados justifican la preocupación del uso de esta plataforma.

Síntomas en aumento

La presidenta de la SEMA y miembro del grupo de Salud Digital del CPS-AEP, la doctora Mª Angustias Salmerón, advierte de que los pediatras estan detectando graves riesgos para la integridad de la infancia y la adolescencia que impactan directamente sobre la salud física y mental, «al ser incitados en los chats a autolesionarse, visionar pornografía, cuestionar su identidad sexual o enviar imágenes de violencia sexual infantil o pornografía».

Las familias han reportado que sus hijos presentan autolesiones visibles, cambios significativos en el comportamiento, ansiedad, insomnio, retraimiento social, comentarios o actitudes inusuales sobre sexualidad, identidad o violencia. Ante esta situación, los expertos subrayan la importancia de abordar proactivamente este tipo de riesgos en consulta.

«La vigilancia activa, tanto desde el ámbito clínico como familiar, es esencial para prevenir daños psicológicos y físicos en la infancia y adolescencia», recuerdan desde el grupo de Salud Digital del CSP-AEP y la SEMA.

Intervención familiar

Por esto, se pide a las familias revisar si sus hijos utilizan Roblox y comprobar si participan en chats dentro de la plataforma, así como hablar abiertamente con los menores sobre los riesgos de comunicarse con desconocidos.

Igualmente, se aconseja fomentar un entorno de confianza para que puedan expresar malestar o experiencias incómodas y, en caso de cualquier sospecha, acudir al pediatra. Si se detecta un caso, la recomendación es presentar una denuncia a la policía o guardia civil y comunicar la situación a la Agencia Española de Protección de Datos aportando imágenes de los chats.

