La agresión quedo recogida por las cámaras. AFP

Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco

«Mientras sigan símbolos y figuras de la dictadura, seguiremos alzando la voz. No nos amedrentan», defienden las feministas

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:48

Pocas horas después de que el Gobierno anunciase que se van a comenzar las actuaciones previas para la extinción de otras cuatro fundaciones franquistas -concretamente, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano-, dos activistas del movimiento feminista Femen fueron agredidas ayer, durante una protesta a las puertas de una misa por el dictador, uno de los anacronismos que aún perviven en la España del siglo XXI.

Las dos activistas protestaban con el torso desnudo junto a una concurrida parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid, donde algunos miembros de la familia de Francisco Franco y decenas de integrantes de la fundación que lleva su nombre organizaron una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del tirano.

«Fascismo legal, vergüenza nacional», «Al fascismo, ni honor ni gloria» eran los lemas que gritaban y también de las pancartas que mostraban las activistas, que fueron increpadas por los asistentes que llegaban en ese momento. Entre ellos, un hombre que empezó a tocarles los pechos mientras sostenía una bandera anticonstitucional, al tiempo que recibían empujones e insultos por parte de otros de los asistentes.

La acción, que fue no violenta, subrayan las activistas, tenía el objetivo de «denunciar la normalización de actos de exaltación franquista y recordar que ninguna democracia plena debe permitir espacios donde se legitimen discursos de este tipo». En España, denuncian «miles de personas siguen reclamando verdad, justicia y reparación, mientras se celebran actos públicos que ensalzan la dictadura y glorifican a un régimen responsable de décadas de represión, violencia, muertes y censura».

«No nos amedrentan. Nuestra lucha es por los derechos humanos, el feminismo y la memoria democrática», ha explicado Femen a través de un comunicado este viernes. «Mientras se sigan honrando símbolos y figuras de la dictadura, seguiremos alzando la voz«, concluyen.

