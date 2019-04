Así es un agujero negro

«Es un día extraordinario para la astronomía». «Un día histórico». Con frases de este estilo empezaron a las 15 horas de ayer las seis ruedas de prensa simultáneas –en Bruselas, Washington, Santiago de Chile, Tokio, Shanghái y Taipéi– en las que los científicos del Telescopio Horizonte de Sucesos (EHT por sus siglas en inglés) presentaron al mundo la primera foto de un agujero negro. También en Madrid Rosa Menéndez, asturiana que preside el CSIC, participó en otra en la que intervinieron alguno de los científicos españoles que participaron en el proyecto. Se trata de José Luis Gómez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC); Antxon Alberdi, director del IAA-CSIC; Iván Martí-Vidal, del Instituto Geográfico Nacional (IGN); Miguel Sánchez-Portal, director del Instituto de Radioastronomía Milimétrica (IRAM); los ingernieros Salvador Sánchez e Ignacio Ruiz, y los investigadores de la Universidad de Valencia Pablo Torné y Rebecca Azulay. Juntos presentaron la imagen de un gigante de 6.500 millones de masas solares que está en el centro de la galaxia elíptica M87, a unos 55 millones de años luz . El logro se da a conocer en seis artículos en la revista 'Astrophysicial Journal Letters'.

«Por definición, un agujero negro es invisible; de él no puede escapar ni la luz», explicó ayer a este periódico Xavier Barçons, director general del Observatorio Europeo Austral (ESO). Así que lo que se ve en la foto es un anillo brillante de materia que rodea el agujero negro, que se está precipitando hacia él. «Pero lo que vemos, sobre todo –destaca el astrofísico español–, es el horizonte de sucesos, la superficie negra que una vez que la cruzas no hay nada que salga de ella». La posible existencia de un cuerpo así fue propuesta por el geólogo y clérigo inglés John Michell en la revista 'Philosophical Transactions of the Royal Society of London' en noviembre de 1784. Bautizó como 'estrella oscura' algo que Einstein predijo en 1915 que tenía que existir y que los astrofísicos llaman agujero negro desde los años 60 del siglo XX. Estos objetos se forman al final de la vida de algunas estrellas que, tras quemar todo su combustible, explotan como supernovas, colapsan y empiezan a succionar todo el material y la energía que las rodea como si fueran gigantescos sumideros. Y, cuanto más comen, más engordan.

Gráfico. Anatomía de un agujero negro

A pesar de su nombre, un agujero negro no es un espacio vacio, sino todo lo contrario: se trata de una gran cantidad de materia comprimida en un espacio muy pequeño. Eso genera campos gravitatorios gigantescos, con una atracción billones de veces superior a la que sentimos en la Tierra. Hay dos tipos de agujeros negros, los estelares –de hasta decenas de masas solares– y los supermasivos como Sagitario A*, que está en el centro de nuestra galaxia y tiene 4 millones de masas solares, y el de M87, con sus 6.500 millones de masas solares. El 'monstruo' fotografiado es una esfera de unos 9.000 millones de kilómetros de diámetro; es decir, «entraría en él el Sistema Solar hasta Neptuno», ilustra Barçons, que añade que «se trata, además, de un agujero negro muy activo. Está tragando un montón de materia cada segundo».

El proyecto EHT se ha centrado en los supermasivos como Sagitario A* y el de M87 porque su inmenso tamaño hace que sean más fáciles de estudiar. Y así se ha conseguido la primera foto de uno de ellos. «Se trata de un hito histórico en la astronomía, logrado por un equipo de más de 200 investigadores», dijo ayerSheperd Doeleman, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian (CfA y director del EHT. «Es un enorme logro para la Humanidad, una fotografía que imaginó un hombre solo hace un siglo, en 1915: Albert Einstein», recordó el comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas. «Hace años pensábamos que tendríamos que construir un telescopio espacial muy grande para ver un agujero negro. Al conseguir que radiotelescopios de todo el mundo funcionen como un solo instrumento, el equipo de EHT lo ha logrado décadas antes», se congratuló Paul Hertz, director de Astrofísica de la NASA. El EHT es un gran observatorio formado por ocho telescopios repartidos por todo el mundo: Chile(dos), EEUU (tres; dos de ellos en Hawái), México, la Antártida y España (el Observatorio IRAM Pico Veleta, una colaboración franco-germano-española).

La red emplea para sus observaciones una técnica, la interferometría de muy larga base, que permite sincronizar esos telescopios y que funcionen como uno del tamaño de nuestro planeta con una resolución tal que permitiría leer desde París un periódico abierto en Nueva York. El próximo objetivo del EHT será Sagitario A*, que «mucho más pequeño, pero más cerca, a solo 26.000 años luz», apunta el director general del ESO.

La imagen hecha pública ayer es fruto de observaciones realizidas con esos ocho telescopios en red en abril de 2017. «Confirma claramente los modelos de agujeros negros en rotación. Observamos exactamente lo que habíamos previsto», aseguró Fredéric Gueth, del Instituto de Radioastronomía Milimétrica de Europa, del que depende el radiotelescopio de Pico Veleta (Sierra Nevada).