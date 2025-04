Coronavirus | El albergue de Avilés cierra el centro de día y acoge a menos transeúntes por seguridad

C. DEL RÍO avilés. Miércoles, 18 de marzo 2020, 02:28 Comenta Compartir

La pandemia del coronavirus condiciona la vida en el albergue de transeúntes más si cabe que en otros lugares. Con unos residentes especialmente vulnerables, las medidas de prevención contra la enfermedad que ha puesto al país en estado de alarma no son ninguna broma, aunque en la práctica sea difícil de llevarlas a cabo. Porque si bien desde la dirección se previó esta situación con antelación y los ha pillado bien pertrechados de material higiénico-sanitario, no es fácil para los usuarios estar tan separados como piden las autoridades sanitarias. Y no por falta de espacio, sino por falta de costumbre.

«Hemos cerrado el centro de día y las habitaciones de tres personas, por eso solo ofrecemos diecisiete de las veinticinco camas que tenemos, que están todas ocupadas», explica Cruz Heres, trabajadora social de un centro municipal gestionado por la empresa madrileña Grupo 5. Precisamente esta procedencia es la que ha propiciado que la alerta sanitaria haya cogido preparado al albergue. «Normalmente hacemos un pedido de alimentación quincenal y uno mensual de productos higiénicos, pero nos pidieron que revisáramos bien las despensas y, aunque nos pareció un poco exagerado al principio, lo hicimos», continúa.

En el comedor solo están dos personas en mesas pensadas para cuatro y en los espacios comunes se procura que mantengan la distancia, aunque esto es lo verdaderamente complicado. Los han sensibilizado acerca de lo que significa la pandemia y el estado de alarma y les han advertido de que si salen no podrán volver a entrar. Es por ello que Toni se confiesa «un poco agobiado» porque «nunca había estado tanto tiempo sin salir» a la calle, pero confía en aguantar. Asegura que «lo tenemos asimilado» y que entretenimientos no faltan. «Tenemos 'tele', DVD y juegos, jugamos a cosas en las que no se toque nadie», aclara. Menos optimista en Bartos, que sabe a ciencia cierta que «se me va a hacer duro» y que ahora toca «matar el tiempo».

Heres remarca las características especiales de los residentes en el albergue: «Hay que decirlo sin miedo, hay muchas personas en activo, toxicómanos o con alcoholismo y no va a ser fácil este confinamiento». Aunque, por otro lado, también cree que agradecen el sentirse cuidados y protegidos, sensaciones que pocas veces han disfrutado en la vida.