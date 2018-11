Alejandro Rivero, uno de los mejores neúrologos de España, se queda en la calle ANTENA 3 Su futuro inmediato pasa por «recorrer España entregando curriculums» EL COMERCIO Gijón Jueves, 22 noviembre 2018, 17:54

Alejandro Rivero, neurólogo que acumula en su haber el Premio Nacional de Bachillerato, la mejor nota de Selectividad de su promoción, el Premio Nacional de Fin de Carrera y el Premio de Licenciatura de la Real Academia Nacional de Medicina, está en el paro. Su futuro inmediato pasa por «recorrer España entregando curriculums». Una situación, cuenta el joven, que no difiere de la que están sufriendo muchos sanitarios en España.

Rivero ha contado su historia en Espejo Público este miércoles, un relato que provocó la sorpresa de la presentadora del espacio Susanna Griso. «Con ese curriculum yo no me puedo creer que tengas que ir al paro», ha dicho la periodista de Antena 3. El joven neurólogo es residente en el Hospital Clínico de Santiago y afirmó en el programa que no es el mejor y que lo suyo «son solo galardones».

«La gente sabe que hacen falta médicos, pero lo que no saben es que no hay contrataciones o apenas las hay. Las pocas que hay son en precario», ha confesado el médico gallego para explicar la complicada situación que viven todos los profesionales de la Sanidad.

Rivero afirmó que «la privada es una opción, pero la vocación de todos los médicos es trabajar en la pública. Todos estamos absolutamente agradecidos con la sociedad española, porque ha hecho un esfuerzo enorme por formarnos y es el momento de que nosotros le devolvamos al ciudadano lo que nos ha dado. Por eso mi ilusión, y la de tantísimos residentes, es la de ejercer en el Sistema Nacional de Salud».