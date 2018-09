Alerta ante una nueva estafa bancaria Los afectados reciben un correo eléctrónico que suplanta a Openbank con información sobre una supuesta transferencia o el pago de una factura E. C. Miércoles, 19 septiembre 2018, 20:20

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de un nuevo intento de estafa que está llegando al correo electrónico de muchos usuarios. En el mensaje, en el que se suplanta a la entidad bancaria Openbank, se informa al destinatario que ha realizado el pago de una factura o de una transferencia por el importe de 250 euros. Así, en cuanto el receptor va a comprobarlo y pincha en el enlace que le da los detalles sobre la transacción se le dirige a una web falsa que suplanta a la de la entidad en la que se le piden sus datos bancarios. Una vez introducidos se le redirige a la página web real del banco, de manera que da mayor credibilidad al asunto.

Esta estafa va dirigida a clientes de Openbank que suelen operar a través de la banca electrónica. Por ello, el organismo da una serie de recomendaciones para no caer en la trampa, como no abrir los correos de desconocidos y eliminarlos directamente, no contestar en ningún caso, ser precavidos a la hora de seguir enlaces y descargar ficheros y no facilitar ningún tipo de información personal.

Si ya se ha caído en la trampa, aconseja la OSI, lo mejor es contactar directamente con la entidad bancaria.

La Guardia Civil también se ha hecho eco del peligro que puede suponer esta estafa para las cuentas bancarias de los receptores.