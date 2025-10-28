El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Se trata del producto 'Bulgur integral ecológico' de la marca La Finestra Sul Cielo Fotolia
Alerta alimentaria

Amplían la alerta por la presencia de gluten no etiquetado en un bulgur distribuido en Asturias

La Aesan pide a las personas con intolerancia al gluten que no consuman este producto con etiqueta ecológica tras detectarse varios lotes contaminados

N. V.

Martes, 28 de octubre 2025, 22:13

Comenta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado este martes de que amplía a nuevos lotes la alerta emitida la semana pasada por la presencia de gluten no incluida en el etiquetado de 'Bulgur integral ecológico' de la marca La Finestra Sul Cielo, a raíz de una notificación trasladada por Cataluña.

Al producto incluido en la anterior alerta, con número de lote 50270 y fecha de caducidad 03/12/2026, se suman los lotes 40556, 40791 y 50011, con fechas de caducidad 11/05/2026, 10/09/2026 y 10/09/2026, respectivamente. Estos se presentan en bolsa de plástico con un peso por unidad de 400 gramos y conservado a temperatura ambiente.

Imagen -

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla -La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

El organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, y sufran problemas derivados de la ingesta de gluten, que se abstengan de consumirlos. Para el resto de la población, «no comporta ningún riesgo».

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  4. 4 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  7. 7 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  8. 8 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  9. 9 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Amplían la alerta por la presencia de gluten no etiquetado en un bulgur distribuido en Asturias

Amplían la alerta por la presencia de gluten no etiquetado en un bulgur distribuido en Asturias