Comenta Compartir

Entré na catedral ún de los díes de La Perdonanza, per San Matéu. Siempre suelen ser munchos los pecaos qu'arrastro y nun tá mal de xemes en cuando que te los perdonen toos xuntos. Amás, tenía bien de ganes d'averar a ver la imaxen d'El Salvador, acabante restaurar. Dos amigos recomendáronme en Lluanco que pasara a vela. Llamáronme l'atención pa que la visitara, sacara una foto y me fixara na frase que tien pintada nun costazu: O, lo que ye lo mesmo: 'Alá ye grande'.

Asina ye: la imaxen más venerada del cristianismu n'Asturies, l'orixen del Camín de Santiagu y la que permite qu'esista La Perdonanza, guarda la declaración de fe más importante del Islam.

Al final, La Perdonanza nun dexa de ser una variante de La Shahada, el dicir cola mano nel corazón: 'Alá ye grande y Mahoma ye'l so últimu profeta'. A partir d'esa muestra de fe, tolos tos pecaos pasaos son perdonaos. Si nun yes musulmán y lo dices tres veces cola mano nel corazón, conviérteste en miembru de la comunidá y asumes el compromisu de siguir la so fe.

La primer vez que me fice musulmán fue en Marruecos hacia mediaos de los años noventa. Asina pude entrar na mezquita Koutoubia de Marrakech, una de les más grandes del mundu islámicu. Depués, al salir de Marruecos, quitéme de musulmán porque resulta un poco pesao eso de buscar pa ónde queda La Meca pa rezar, lo de facelo cinco veces al día y, más que nada, lo de madrugar. Y nun te cuento lo del ramadán y lo de nun beber vino nin comer gochu. Otra vez volví faceme musulmán en Túnez, pa poder entrar na gran mezquita de Kairuán, la cuarta ciudá santa del Islam. Como tá declarada Patrimoniu de la Humanidá, los non musulmanes puen acceder al patiu interior, pero non a la sala d'oración. Y una vuelta más, fíceme musulmán en Siria, pa poder asistir a la pelegrinación chií al sepulcru de Husein, nietu de Mahoma, enterráu na gran mezquita de Damasco. Y tuve a puntu de faceme una vuelta más tando en Jordania, pa dir dende ellí a La Meca, pero nun me dexaron porque tenía que llevar un certificáu de bon musulmán espedíu pol imán de la mezquita de Llangréu, la que tenía más cerca casa. Y eso, la verdá, nun me lo diben dar. Sedré cualquier cosa, pero bon musulmán non.

Colo que recomiendo visitar la catedral d'Uviéu, tanto si yes musulmán como si yes cristianu como si yes del Sporting. La imaxen d'El Salvador guarda un tesoru: 'Alá ye grande'. Escrito al revés, d'isquierda a derecha. Pa qu'a los musulmanes-yos cueste entendelo. Y los cristianos nun s'enteren. Ehí tá, pal que quiera velo.

Temas

Alitar Asturies