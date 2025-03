Cómo dar la pata na nuestra llingua

PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA XIXÓN. Martes, 8 de diciembre 2020, 02:40 Comenta Compartir

Mateo Rodríguez (La Pola Siero, 1992) ye filólogu, col Grau de Llingües Modernes na Universidá d'Uviéu, y autor de 'El Pallabreru del skate', una guía-glosariu dedicada a esta especialidá deportiva y a la so cultura que ta acabante publicar la Oficina de Normalización Llingüística de Xixón. El llibrín inxértase na serie asoleyada pol departamentu qu'empobina María Xosé Rodríguez col oxetivu d'amosar pallabreros de distintos deportes y que ya tien ufiertao los correspondientes a disciplines como'l baloncestu, el surf, el ciclismu o la natación.

El responsable d'esti cartafueyu trabayó como becariu na Oficina xixonesa y desplica que la iniciativa surdió a primeros d'esti añu col güeyu puestu nes Olimpiaes de Tokio qu'incluíen per primer vez el skate como modalidá competitiva. La suspensión del eventu por mor de la pandemia de covid-19 nun torgó la edición de la guía y nel entamu d'ella, Rodríguez establez un paralelismu ente l'admisión de la práctica del monopatín como deporte olímpicu y la normalización del asturianu: «Como asocede coles llingües, normativizar el skate nun obliga a competir nin a patinar siguiendo les lleis de la competición, del mesmu mou que normativizar una llingua nun obliga a falar siguiendo la norma pero ye una manera de da-y reconocimentu, altor y de permitir que la xente ayeno al skate o a una llingua tenga unos finxos y parámetros pelos que se guiar. D'otra manera, esto ayuda a la normalización d'una actividá que, como dixéramos, tovía produz un poco de refugu ente dellos sectores de la sociedá». En conversa con esti diariu, l'autor del pallabreru afonda nesta idea: «De la mesma manera qu'hubo estudiosos del asturianu como Jesús Neira que dicíen que se falaba y deprendía na cai y nun facía falta estudialo na escuela o normalízalo, hai xente dientro'l skate que ta en contra de que s'incluya nos xuegos olímpicos porque dicen que ye cosa que se deprende y practica na cai. Pienso que ye tamién un procesu de normalización, porque hai xente qu'a los que patinamos vennos como si fuéramos la cáfila y ye un poco lo que pasa cola llingua asturiana, que te ven como un aldeanu», señala.

La guía ábrese con una historia breve del skate, desque na década de los 50 los surfistes californianos escomenzaron a usar el monopatín nos díes que la mar nun permitía entrar cola tabla y detiénse nel siguimientu d'esti deporte n'España, Asturies y Xixón, ún de los llugares onde más afición guañó, con referencies a los principales espacios de la rexón nos que se puede patinar. Ufiértense tamién encamientos prácticos y los sos beneficios como especialidá deportiva, amás de desplicar les modalidaes más avezaes y recoyer alfabéticamente el so glosariu específicu. En tratándose d'una disciplina surdida nos Estaos Xuníos y con difusión global, Rodríguez optó por ufrir los términos na so llingua orixinal, descartando una adaptación forciada a la nuestra: «N'Asturies y en tolos países utilízase n'inglés y pensé que nun tendría munchu sentíu qu'equí se ficiere diferente al restu'l mundu. Hai, sicasí casos, como lo que se llama grindar si lo faes coles partes de madera que ye'l verbu to slide y na Pola tola vida diximos eslayar, un términu s'amañó asina al asturianu, el restu queden tal cual porque nun quería inventar nada. Tolo que ta metío ye como s'utiliza habitualmente», apunta. Sí aparecen en llingua asturiana vocablos de les partes del monopatín como llixa, torniellos y exes, modalidaes como la rampla o cai o espresiones como dar la pata.

El filólogu polesu, patinador tamién dende neñu («inda nun soi mui bonu, siempre lo practiqué colos amigos»), quier contribuir con esti trabayu a superar prexuicios y enanchar ámbitos d'usu a la propia llingua: «Sigue habiendo una concepción del asturianu de que ye pa emplegalu nun contestu familiar o pa falar de coses vieyes, nesi sentiu l'skate ye una actividá que ye moderna y urbana. Y dende un puntu vista filolóxicu ta demostrao que ye falso qu'haya unes llingues que valgan pa falar d'unes coses o d'otres», opina. Nesi sen, refier l'acoyida gustosa de la guía ente los sos compañeros: «Prestóme saber de xente qu'enxamás s'enfrentare a un testu n'asturianu que me dixeren: 'Meca, entiéndese'. Esi ye l'oxetivu d'estos palabreros, averar a la xente a la nuestra llingua y amosar qu'al pesar de nun tar alfabetizaos, sàbese más asturianu del que se piensa», caltién Rodríguez.