«Cada parte del discu tien la so propia identidá»

Rubén Bada ye una referencia fundamental de la música asturiana de les últimes déquedes. es que lu afalaron a entamala.Multiinstrumentista y componente, xunta Leticia Baselgas, del dúu L-R, quixo cellebrar los treinta años que lleva enriba los escenarios col so primer discu en solitariu. Un álbum que, de fechu, son tres nuno:'Cantares', 'Guitarra' y 'Vigulín'. Él mesmu nos lo desplica: «En tou esti tiempu fui desendolcando diferentes estayes. Tenía la parte de guitarrista, la de vigulineru y la parte de los cantares que taba trabayando dende qu'entamé esti proyectu con Elías García. Pero pa grabalu nun me parecía qu'asina pudiere quedar un discu coherente, sinón el típicu batulax que suel salir nun primer discu, Entós quixe más facelo como un trípticu, que fuera como parte de un too onde toi yo como filu conductor pero que cada estaya tuviera la so propia identidá, como tres capítulos d'un mesmu llibru», desvela'l músicu.

En cuantes a lo que ufre en caúna d'eses estayes , Bada remembra de nuevu la delda col recordáu Elías García «responsable de que m'animare a cantar», como fai na primera d'elles, onde hai, señala «un par de cantares de Chigre, tá por ahí'El Veleta', hai un arreglu de una tonada, sin ser yo cantante de tonada, o sea, llévolo un poco al mio terrén, pero intento respetar las estructuras del baile y les formes de la música tradicional, oseya, siguir esa llínea na que llevo trabayando nos últimos años con L-Ry con Calea, pero llevao a otru llinguaxe más personal».

En 'Vigulín', apunta que «ehí sí qu'intenté llevar esto al estremo de respetar, y hai un baile del centru, cola so Xota,el so Saltón y la so Muñeira, pa que se pueda baillar como si fuera una piezatradicional o una XotaGallegada de Llanes que ye lo mesmo. Y tamién toco unes pieces de Zacarías Traviesas, un de los meyores vigulinistes del conceyu de Casu, intentando facelo lo más parecío a como lo tocaba él». ,En cuantes al propiu instrumentu, Bada sorraya el so enfotu nel llabor de «recuperar l'estilu y la técnica de la tradición del vigulín n'Asturies, que yera mui potente, puede compararse a la Gaita, anque normalmente ésta nunca se tocaba n'interior, el gaiteru en casa tocaba'l vigulín, como ta bien documentao», espón .

Bien distintu ye'l casu de la guitarra «dalgo ayeno a la nuestra tradición, relativamente moderno, de los 80», por eso tamién la parte dedicada a ella «ye un pelín más llibre, siguen siendo bailes tradicionales, pero ya nun respeto tanto les formes del baile, anque hai .unes muñeires, un son de arriba, una xota, que se pueden bailar, los arreglos ya me lleven per otru llau. Hai tamién un tema irlandés, como homenaxe a la que ye pa min la segunda casa y una danza 'Mapi per L.lena', que deprendí de Mapi Quintana, onde dellos sienten dende un toque flamencu a l'harpa d'Alan Stivell.Eso parezme tamién interesante, cómo lo percibe la xente».

Nos temes del discu collaboren, amás de los dos temes que dexó grabaos Elías García, otros músicos como Pepín de Muñalén a les flautes, Leticia Baselga na pandereta o Rodrigo Joglar nes percusiones y tambor asturianu. Depués de tenelu presentáu nun conciertu en La Benéfica de Piloña, Rubén Bada plantégase llevalu nun formatu acordies a la so puesta en directu en cada espaciu y la primer cita va ser el xueves 18 d'avientu na sala Midinerz Jazz Club de Xixón. El trabayu ta disponible ya en plataformes dixitales como Bandcamp y otres.

