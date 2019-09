La activista de las «gallinas violadas» carga contra la pesca: «Es un asesinato» El grupo Alma Vegana arremete contra la afición a la caña de pescar, «otra arma más de este sistema capitalista, opresor para matar animales y utilizarlos como recursos» EL COMERCIO Gijón Lunes, 9 septiembre 2019, 19:55

La agrupación Alma Vegana está estos días en boca de todos. Y es que sus afirmaciones no dejan indifirente a nadie, se comparta o no el fondo del asunto. La popularidad de este grupo se disparó hace unos días, cuando su porta voz, Fanny, y una compañera anunciaron la apertura de un 'santuario' para animales de granjas -a las que se compara con campos de concentración- en los que se separa a los gallos de las gallinas «para que no las violen».

Ahora el blanco de sus críticas son los aficionados a la pesca. A través de un vídeo grabado en el pantano de Susqueda (Girona) y publicado en el perfil de Facebook de LegalFishingWorldWide, una de las integrantes del grupo carga contra los pescadores y afirma que «la caña de pescar es un arma de matar».

«La pesca no es deporte, es un asesinato», asevera Fanny, que insiste que la caña de pescar es «otra arma más de este sistema capitalista, opresor para matar animales y utilizarlos como recursos».

Al igual que las gallinas, para esta activista los peces tienen derechos que se deben respetar: «No necesitamos comer animales. ¿Que están buenos? Pues vale, están buenos, a lo mejor las humanas también. Es que no es justo, un sabor no vale más que una vida, no necesitamos utilizar animales para nada, ni para comer ni para vestir ni para experimentación ni para ocio».

El Santuario Animal Alma Vegana nació en 2017 sin ánimo de lucro y sus bases son la autogestión, el antiespecismo, el transfeminismo, el asamblearismo y el veganismo interseccional. Lo que buscan es rescatar animales, principalmente aquellos considerados de granja, donde han sido explotados, según se puede leer en su página web.