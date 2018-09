'Alpha': así es el perro lobo checoslovaco que protagoniza la película Tener un lobo en casa se ha puesto de moda con esta película. Es una mascota espectacular, pero muy exigente y con un lado salvaje. Las ventas de ejemplares han crecido al mismo ritmo que los abandonos JAVIER GUILLENEA Viernes, 14 septiembre 2018, 04:31

Tener un lobo en casa está de moda, resulta muy estético siempre que no se coma el sofá. Además, pasearlo por la calle garantiza miradas de admiración tanto para el animal como para el propietario o líder de la manada, como se dice últimamente. Y ahora que se ha estrenado la película 'Alpha', que cuenta la historia de cómo se forjó la relación entre el hombre y el futuro perro doméstico, se ha desatado un afán por poseer un animal como el que aparece en la pantalla, que no es un lobo, pero casi. Esta es una diferencia que han comprobado demasiado tarde muchas personas que adquirieron en su día un perro lobo checoslovaco.

Dos de los ejemplares que aparecen en la película han sido adiestrados por el criador español Rafael Vicente Moríñigo, que ha tomado la decisión de no criar más perros de esta raza pese a saber que con ello va a dejar de ganar dinero. Es consciente de que este tipo de animal no es para cualquiera y de que existen «criadores sin escrúpulos» que venden preciosos cachorros de perros lobos checoslovacos que al crecer se convertirán para muchos propietarios en un verdadero problema. «Yo no quiero participar en esto», asegura Rafael, que ha pedido en las redes sociales que se deje de comerciar con este tipo de animales para frenar el creciente número de abandonos.

La raza cinematográfica de moda es el fruto de un experimento que se realizó en Checoslovaquia en 1955.Un coronel de la guardia de fronteras tuvo la idea de introducir mejoras en los perros dedicados a vigilar los límites de la Guerra Fría y no se le ocurrió otra cosa que cruzar pastores alemanes con auténticos lobos de los Cárpatos. Tras algunos intentos infructuosos, la primera línea de sangre de un perro creado para la guerra nació el 26 de mayo de 1958.

Después de varias generaciones de híbridos la raza mejoró y ha dado lugar a un animal de los que llaman la atención, pero también de un fuerte carácter. Los perros lobos checoslovacos tienen mucha energía, son muy inteligentes, fieles con los suyos, asustadizos y poco dados a congeniar con otros chuchos. También tienen una habilidad especial para abrir puertas, lo que les convierte en unos expertos escapistas. Por decirlo de otra forma, algo hay de lobo en su personalidad.

Este tipo de detalles es lo que, según Rafael Vicente Moríñigo, no revelan todos los criadores a quienes acuden a sus instalaciones en busca de su fantástico e idealizado perro de película. «Hay clientes que quieren un perro parecido a un lobo y, como les da igual todo, el criador no les explica nada. Conozco un caso en el que a un hombre de 80 años le vendieron un cachorro de dos meses sin avisarle de cómo iba a ser cuando creciera. Muchos buscan perros de adorno, es como si compraran un jarrón para aparentar por la calle».

Lo que desconocen es que la mascota que se llevan a casa no sabe que es una mascota. «Es un perro de altas exigencias que no es apto para personas que viven en la ciudad y se pasa ocho horas al día trabajando. La mayor parte de la gente busca un compañero en su vida, alguien que les haga compañía, lo que no se esperan es hacer maratones», dice Encarni Meruelo, presidenta de la Asociación de Centros Legales de Cría y Cuidado Responsable (Ascelcre). Los lobos checos, al igual que otros perros que también están de moda en la actualidad, como los pastores belgas malinois, los pastores del Cáucaso, el husky siberiano o el border collie, «soy muy energéticos, no pueden estar tranquilos en casa. O les das entretenimiento o te la destrozan, necesitan actividad». En internet ofrecen perros lobo checoslovacos a precios que oscilan entre los 250 y los 1.200 euros. Las compras se han disparado, al igual que los abandonos.