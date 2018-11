Las caprichosas normas para encontrar compañero de piso «Si tienes que ir al baño 15 veces al día o cada 15 minutos, no te mudes aquí» EL COMERCIO Gijón Miércoles, 28 noviembre 2018, 19:30

Un usuario británico de Twitter ha compartido en su cuenta una exhaustiva lista con requisitos para entrar a vivir en un piso que se encontró. Estar fuera del piso ocho horas diarias, no ir mucho al baño o no cocinar si puedes hacerte un sandwich, son algunas de las normas que se deben cumplir si quieres entrar.

La oferta, publicada en Facebook pero viral en Twitter, narra el estilo de vida que busca: «Si es similar al mío, sois más que bienvenidos».

«Necesito que estés fuera del piso durante los días laborables de 9 a 17 horas porque trabajo desde casa», comienza la extensa lista. Y es que, según explica «si tienes trabajo esto no será un problema, y si vas a la universidad tampoco. Los fines de semana no pasa nada, pero de lunes a viernes debéis tener un lugar al que ir».

Además, pide que el nuevo inquilino debe ser silencioso: «Mover los pomos, no empujar puertas. No hacer ruido, especialmente por las mañanas. No quiero que estés siempre corriendo por la casa y tirando cosas». A lo que añade que no debe salir ningún ruido de las habitaciones a partir de las 23 horas, ya sea de llamadas de teléfono, música o «risas».

«Quiero que salgas con tus amigos, tengas sitios donde ir, hagas deportes, etc. Si pasas tu tiempo libre en casa viendo películas y hablando por teléfono no nos vamos a gustar. No quiero que porque yo pase mi día ocupada con un ordenador en casa, el nuevo compañero piense que puede hacer lo mismo. Haz cosas interesantes con tu vida», se lee en otro de los puntos.

No puedes ir constantemente al baño. «Si tienes que ir 15 veces al día o cada 15 minutos, no te mudes aquí. Si dices que no pasas mucho tiempo en el baño porque no tardas mucho en ducharte pero luego te pasas el día sentado en el baño, este no es lugar para ti». Y también hay un punto sobre las costumbres alimenticias: «Si todo lo que comes son judías en lata y lentejas y bebes cerveza, no eres mi tipo de compañero. Necesito a alguien un poco más sofisticado aquí».

Además, también se prohibe cocinar antes de las 8.30 horas o después de las 23 horas. «No me gusta la gente que pasa mucho tiempo cocinando. Si te pasas el fin de semana cocinando o horas diarias porque no sabes hacerte un sandwich, este tampoco es tu lugar».

Sobre la limpieza exige que las tareas estén repartidas. «Esto no es un piso de estudiantes ni un hotel. Tanto la comida como el baño. Nada de platos en el lavabo durante dos días».

Por supuesto, las visitas están restringidas: «Si tienes invitados tres veces por semana es demasiado. Novios y novias pueden venir siempre que no duerman aquí tres o cuatro veces a la semana, porque eso significaría que la mitad del tiempo habría una cuarta persona viviendo con nosotros. En ese caso, deberían pagar el alquiler como todos los demás».