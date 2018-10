Vídeo | Un estudiante de secundaria amenaza con una pistola a su profesora Las imágenes difundidas a través de las redes sociales han escandalizado a Francia y han sido condenadas por el presidente Macron EFE Domingo, 21 octubre 2018, 17:01

Las imágenes de un alumno francés amenazando con una pistola falsa a la maestra para que le inscriba en una clase a la que no había asistido, difundidas a través de las redes sociales, han escandalizado al país.

En el vídeo, grabado con un teléfono móvil por otros estudiantes, se ve como el alumno, de 16 años, apunta con un arma a la profesora mientras le exige que le borre de la lista de ausentes de clase pese a que había llegado tarde.

Ahahaha j’sui dans un lycée de fou barjoo 😂😂 pic.twitter.com/twDgwR1Unc — Fernando (@DjeffChap) 19 de octubre de 2018

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves en un instituto de Créteil, a las afueras de París, que presentó una denuncia al día siguiente, alegando que la maestra desconocía que se trataba de un arma falsa. Pese a ello, la docente no accede a la voluntad del alumno, aunque algunos de sus colegas han indicado a medios locales que se vio afectada por el hecho.

La policía abrió una investigación y tanto el joven como otro alumno, también de 16 años, que le proporcionó el arma y que aparece brevemente en la grabación con la cara oculta haciendo gestos ofensivos, fueron inmediatamente detenidos. El segundo fue interrogado y dejado en libertad mientras que el otro será presentado en las próximas horas a un juez de menores.

Las imágenes han creado un gran escándalo en Francia, hasta el punto de que anoche el presidente del país, Emmanuel Macron, condenó los hechos a través de la red social Twitter. «Amenazar a un profesor es inaceptable. He pedido a los ministros de Educación y del Interior que tomen todas las medidas necesarias para que estos hechos sean castigados y definitivamente proscritos de nuestras escuelas», indicó.

Menacer un professeur est inacceptable. J’ai demandé au ministre de l’Éducation nationale et au ministre de l’Intérieur de prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis et définitivement proscrits de nos écoles. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 de octubre de 2018

Esa reacción no ha evitado las críticas de la oposición, en particular de la derecha y la extrema derecha, que exigen al presidente una mayor firmeza contra la violencia juvenil. El presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, indicó en la televisión «BFMTV» que «este tipo de problemas no se solucionan con un tuit'» y exigió cambios en la legislación de menores.