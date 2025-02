Álvaro Urquijo: «En cada concierto toco un poquito mejor que el anterior»

Sábado, 15 de agosto 2020, 03:07 | Actualizado 04:27h. Comenta Compartir

Mira que tiene tablas y kilómetros en la buchaca Álvaro Urquijo, pero esta gira con su último álbum, 'Mi paraíso', bajo el brazo, que esta noche recala en la plaza de toros de Gijón (22.30 horas), es única, inédita, rara. «Desde que éramos unos chavalines que ensayaban en el garaje de una fábrica hemos ido aumentando tecnológicamente, hemos pasado por escenarios grandes y pequeños, pero esto de ver a la gente con mascarillas es otra cosa», explica el cantante y guitarrista de Los Secretos, que está acostumbrado a actuar en auditorios y en teatros, a ver al público sentado, pero ese no es un hándicap. Sí lo es no ver la cara a quien escucha, su expresión, su reacción. «Lo raro es la incapacidad de interactuar, que no se puedan poner de pie, no verles la cara cuando disfrutan es lo que más me raya a mí». Pese a lo cual, «hay buena onda», hay entre el público ganas de música y hay optimismo a raudales: «Volveremos a pelear, a tener el público cerca».

Con tantas tablas y tantos kilómetros, se las sabe todas. Pero, ojo, que hay doble lectura: «Con esos galones y esa experiencia, nobleza obliga, eso te exige hacerlo muy bien siempre, no bajar el nivel, y resulta que vas cumpiendo años y tu cuerpo no se recupera de cuatro días seguidos cantando como cuando tenías veinte». Es Álvaro Urquijo más tiquismiquis con el sonido y con todo lo que tiene que ver con show. «Somos muy exquisitos para que todo salga perfecto». Pero, quede claro, ningún galón te vacuna contra que un día «te quedes en blanco con la letra de una canción».

1 que Los Secretos salieron de Madrid para actuar tuvieron como destino Asturias. Primero tocaron en Oviedo y después en Gijón.

La primera vez que Los Secretos salieron de Madrid para actuar tuvieron como destino Asturias. Primero tocaron en Oviedo y después en Gijón.

2 Ha recorrido Asturias de arriba a abajo Álvaro Urquijo a la largo de su larga carrera. Se declara un enamorado de toda la costa, de Llanes a Cudillero.

En ruta. Ha recorrido Asturias de arriba a abajo Álvaro Urquijo a la largo de su larga carrera. Se declara un enamorado de toda la costa, de Llanes a Cudillero.

3 . Del cachopo a las fabes con almejes. «Cualquier cosa que me pongáis me gusta», dice, y rememora una comida de guisantes con carabineros «para llorar». Versiona «chapuceramente» la receta en casa.

Gastronomía . Del cachopo a las fabes con almejes. «Cualquier cosa que me pongáis me gusta», dice, y rememora una comida de guisantes con carabineros «para llorar». Versiona «chapuceramente» la receta en casa.

Él sigue aprendiendo. «En cada concierto toco un poquito mejor que el anterior», dice y relata el proceso que le supuso cantar y tocar la guitarra al tiempo. Hace 20 años de la muerte de su hermano Enrique y tardó diez o doce en poder hacer las dos cosas al tiempo. Su hermano está siempre presente. Y lamenta que no haya visto cómo canciones que pasaron sin pena ni gloria se han convertido en hits, como 'Pero a tu lado'. «El tiempo nos ha dado una segunda oportunidad», dice y rememora cómo ha cambiado el mercado musical del ayer al hoy. Los que no han cambiado son ellos, que fueron contracorriente en los ochenta y encontraron un camino, un sonido, una forma de ser y estar de la que no se han separado. Ni piensan hacerlo. No le tienta a Álvaro Urquijo mirar hacia otro lado: «En su día estuvimos fuera de lugar, cuando todo el mundo hacía punk, nosotros teníamos un estilo propio, encontramos muy pronto nuestro lugar». Alimentados en casa por el jazz, el country o la ranchera, por propuestas eclécticas, agitaron su propio cóctel que resiste al tiempo. «Si alguien intenta hacer cosas distintas es porque todavía no ha encontrado su identidad».

Los Secretos no solo resisten. Persisten. Perduran. Porque Álvaro sabe que su música forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones, que está ahí, en la cabeza de millones de personas resonando. «Cuando yo empecé a escuchar música de niño soñaba con que el que hizo la canción que tanto me gustaba lo supiera, para un artista saber que estás influyendo de la misma manera que a ti te influían es un orgullo, un agradecimiento eterno, te das cuenta de que el trabajo está bien hecho».

Tardó mucho Álvaro Urquijo en dar a luz 'Mi paraíso', que adquiere una nueva dimensión en directo. «Estoy contento, es un álbum en el que todas y cada una de las canciones tienen una vida estupenda y un desarrollo maravilloso, es un pedazo disco».