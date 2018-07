Amaia Montero: «En este país, engordar es lo peor que puedes hacer» espués de un cúmulo de infortunios en varios conciertos, la cantante ha explotado EL COMERCIO Domingo, 22 julio 2018, 22:30

Amaia Montero se ha convertido en los últimos meses en el centro de la polémica. Después de un cúmulo de infortunios en varios conciertos, como olvidarse la letra sobre el escenario o ser acusada de ir borracha, la cantante ha explotado.

«Ha sido el peor momento sin duda. Ha sido horrible, brutal. Lo he pasado muy mal. No me lo esperaba, y mira que me han pasado muchas cosas en mis 22 años de carrera», ha afirmado Amaia Montero en una entrevista con 'El Mundo'.

También ha hablado de las críticas recibidas por su cambio de imagen: «En este país, engordar es lo peor que puedes hacer. Estuve un tiempo apartada preparando el disco y, cuando reaparecí, todo el mundo se puso a hablar de mi cambio físico, de mi transformación facial. De que he cumplido años, vamos. Me han caído por todos los lados».