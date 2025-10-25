El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Un anciano muere en el incendio de una residencia en Ciudad Real

Un anciano muere en el incendio de una residencia en Ciudad Real

J.M.L.

Ciudad Real

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:36

Comenta

Un anciano falleció este sábado en la residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) como consecuencia de un incendio que obligó a desalojar el centro. Los hechos ocurrieron pasadas las seis de la madrugada en la residencia de ancianos «Virgen de la Encarnación» de este pueblo de 3.200 habitantes.

El fuego obligó a desalojar a otros 96 internos que se encontraban dentro del edificio. De ellos, 91 fueron alojados en el polideportivo municipal, donde se habilitaron decenas de colchones y camillas, y los otros cinco fueron recogidos por sus propios familiares. Uno de estos cinco, una anciana, tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario de Ciudad Real por inhalación de humo así como dos trabajadoras de la residencia, de 54 y 56 años. Además, veinte residentes fueron atendidos a las puertas del centro por síntomas de inhalación de humo pero no requirieron su evacuación al hospital.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil así como una UVI móvil, siete ambulancias y bomberos de Ciudad Real y Daimiel (Ciudad Real) que se encargaron de controlar y extinguir el incendio a lo largo de cuatro horas. En cuanto al origen del fuego, fuentes de la investigación abierta han apuntado a un posible fallo en un conducto eléctrico.

Esta residencia privada, que está concertada con la Junta de Castilla-La Mancha, es gestionada por el grupo Enoc Corporación Geriátrica y ofrece alojamiento en habitaciones individuales y dobles además de atención geriátrica y social.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  2. 2 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  3. 3 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  4. 4 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  5. 5 Una corbata rebelde y un dobladillo descosido: lo que no se vio del Reconquista
  6. 6

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  7. 7

    Denuncian un caso de acoso escolar a una niña de 14 años en un instituto de San Martín del Rey Aurelio
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9 A prisión por vender hachís a escolares de secundaria en Avilés
  10. 10 Dónde comer en Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un anciano muere en el incendio de una residencia en Ciudad Real

Un anciano muere en el incendio de una residencia en Ciudad Real