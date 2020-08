«Mi andador es un detector de hombres superficiales» La artista madrileña Miriam Fernández, junto a su andador. / E. C. Miriam Fernández. Cantante y actriz Al nacer, los médicos le diagnosticaron una parálisis cerebral que le impediría andar. Gracias al amor de su familia, canta y actúa OSKAR BELATEGUI Jueves, 13 agosto 2020, 02:35

La vida de Miriam Fernández (Madrid, 1990) cambió cuando ganó 'Tú sí que vales', aunque antes ya era noticia por sus méritos deportivos. En su tarjeta de visita pone cantante, actriz, escritora y conferenciante motivacional. «Todo está relacionado entre sí».

-«El amor me ha salvado tantas veces que ya he perdido la cuenta», escribe en su libro 'Las cometas de Miriam'.

-Así es. Desde el minuto uno. Nazco en una familia que no me puede cuidar y decide seguir adelante con el embarazo. Después me dan en adopción a otra familia y eso también es un acto de amor. Eran padres mayores que ya tenían a sus hijos criados y deciden quedarse conmigo.

-Sus padres biológicos eran muy jóvenes.

-Sí. Jovencitos y con pocos medios económicos y situaciones de vida complicadas. A mi madre biológica la llegué a conocer, mi padre falleció antes. No la llamo madre, la llamo persona que me trajo al mundo, porque mi madre es la persona que me cuida, me quiere y me lo ha dado todo. En mi familia adoptiva he sido la pequeña de siete y en la biológica, la mayor de seis.

-¿Cómo se lucha contra un diagnóstico médico?

-La primera que se rebeló fue mi madre adoptiva, que, nada más escuchar el diagnóstico, le soltó al médico: «Usted no sabe lo que dice». Y cerró la puerta.

-¿Y cuál era aquel diagnóstico?

-Que yo no iba a poder caminar nunca. Que iba a estar toda la vida en silla de ruedas y no podría llevar una vida normal. Que, si acaso, a los 15 años me arrastraría por el suelo utilizando los codos. A los 4 años di mi primer paso. Si mi familia no hubiera vencido el miedo, yo seguramente estaría hoy en una silla de ruedas.

-En las fotos aparece con naturalidad junto a su andador.

-Yo empecé a andar con una bota de hierro. A los 10 años me hicieron una operación que salió diferente a lo que se esperaban y perdí el punto de equilibrio. Me compré el andador a los 12. No es que forme parte de mi imagen, es que en un escenario solo puedo llegar a la silla en él. En las discotecas es estupendo para poner los abrigos y ahorrarme el guardarropa; en vez de la muleta, pongo el cubata. Además, es un detector de hombres superficiales.

-¿Y eso?

-Los chicos no se esperan ver un andador en una discoteca, y mucho menos que la chica que lo lleva vaya con su vestidito y sus labios pintados, bailando y pasando de todo. Unos ponen cara de circunstancias y otros se quedan y descubren que vivo sola desde los 20 años, tengo carnet de conducir, mi propia empresa... El que no se asusta de primeras es el tío que merece la pena.

-Lo detecta usted al segundo.

-Hay gente que tarda seis meses en darse cuenta y yo lo hago en un momentito. Te ahorras mucho tiempo.

-¿'Tú sí que vales' le cambió la vida?

-Totalmente. Yo antes me dedicada profesionalmente al deporte. Estuve en la selección nacional de natación adaptada y fui campeona de España durante mucho tiempo. Mi sueño era cantar. Y a raíz de 'Tú sí que vales', con 18 años, empecé a dar conferencias motivacionales.

-¿Le gusta que la llamen 'coach'?

-No. Yo no doy teorías ni técnicas de relajación, no explico cómo ser feliz. Yo comparto abiertamente una experiencia de corazón a corazón. Para mí la felicidad es tomar la decisión diaria de serlo, de centrarte en las cosas buenas que tienes y no en las que te faltan.

-¿Aspira a ser una estrella en el mundo de la música?

-Mi concepto de éxito ha ido cambiando. De pequeña soñaba con llenar estadios y vender millones de discos. Ahora me atrae componer mis canciones, elegir al productor y lanzar los mensajes que quiero. La música no es solo un negocio, sino una manera de expresarme. Prefiero llegar a mil personas que convertirme en un producto de discográfica que no canta desde el corazón.

-¿Ha dicho que no a muchas propuestas?

-Yo siempre digo que en esta vida hay que generar recuerdos. Quiero llegar a la edad de mi madre, que tiene 80 años, y poder mirar hacia atrás pensando que he disfrutado todo lo que he hecho. Tengo vértigo y me lancé a hacer parapente con motor.

-¿Cómo reacciona cuando la sobreprotegen o la miran con lástima?

-Nunca me han sobreprotegido. De niña me caía y mi madre gritaba a mis hermanos que nadie me levantara. Me dejaban sola y así aprendí a levantarme por mí misma. En clase de educación física no me quedaba en una esquina. Y yo ya he llegado a un punto en que la sociedad no me mira con pena, me ven feliz, porque no puedes sentir pena cuando ves a alguien sonriendo. A ver, en algún paso de cebra me he cruzado con las típicas señoras mayores que dicen, pensando que no las oigo, «pobrecita, tan joven». Y yo me giro y les digo: «Señora, que soy coja, no sorda».

-Vivimos tiempos oscuros. Motíveme.

-No hay que plantearse por qué ha pasado, sino para qué. La mayor parálisis cerebral que existe es el miedo; cuando te deshaces de él, ves las cosas mucho mejor.