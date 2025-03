Andorra se engancha en las redes

Julián Méndez Domingo, 7 de marzo 2021, 00:37 Comenta Compartir

Los andorranos son gentes acostumbradas a todo. Me recuerdan a esas enlutadas abuelas ibicencas con el pelo recogido en un apretado moño que se cruzan con los más atrevidos hijos de Europa en cualquier sendero polvoriento de la isla. Esas mujeres pacientes saben de antiguo que no volver la cabeza, no mostrar sorpresa o emoción por nada, es una excelente estrategia para sobrevivir. Los andorranos se cruzan en el súper con Tita Cervera, que compra manzanas con un foulard de seda del Mata Mua de Gauguin enrollado al cuello. O con el inefable Javier 'El Conejo' Saviola, jugador de River, Barça y Real Madrid, tan integrado ya en la reducida sociedad andorrana que entrena al Fútbol Club Ondino y juega a fútbol sala en el Encamp. En su día, hasta se toparon con la 'mestressa' Marta Ferrusola que acudía al Principado para poner a resguardo los pingües dividendos del clan Pujol… Y jamás mostraron sorpresa.

Pero todo tiene un límite. Por ejemplo, ese Porsche Panamera chapado en oro que conduce petardeando entre el paisaje ondulado de Andorra el youtuber Javier Corbacho, prescriptor deportivo de 27 años, 408.000 suscriptores, que da una idea bastante aproximada sobre el nivel del país. Una nueva generación de millonarios ha desembarcado en la discreta Andorra. Esto no es, ni por asomo, Mónaco, guarida de billonarios con yates como portaaviones y capital del glamour en la corniche mediterránea. Andorra es otra cosa.

Hace un mes largo, el malagueño Rubén Doblas Gundersen 'El Rubius', que ingresa 4,3 millones de euros al año y tiene 40 millones de seguidores en las redes, anunció que se trasladaba al Principado. Argumentó -es un comunicador nato- que los impuestos que pagaba en España (un millón largo de euros) sólo servían para alimentar una mastodóntica e inoperante Administración. Enfadado por las críticas surgidas tras su marcha, replicó. «Llevo diez años pagando casi la mitad de lo que gano en impuestos. Y estoy muy contento de haberlos pagado… Ahora han llegado a decir que yo 'le robo' al pueblo español. Y no. Por no mencionar al vicepresidente del Gobierno que me señala públicamente con el dedo», explotó 'El Rubius'.

Ampliar TURISMO DE ANDORRA

«Es una situación que ha surgido de manera espontánea. No hay una estrategia de país para captar profesionales, personas conocidas que provienen de la nueva economía digital», argumenta Jordi Gallardo, ministro de Presidencia, Economía y Empresa del Govern de Andorra a este diario. «¿Por qué vienen? Por la calidad de vida, por la seguridad, por la discreción -aquí nadie molesta a un famoso-, por la cobertura de fibra óptica y amplitud de banda, y porque tenemos un marco muy competitivo bajo el punto de vista fiscal. Hemos hecho los deberes, dejamos de ser un paraíso fiscal, pero mantenemos algunas ventajas…», airea Gallardo.

Ahí van algunas. Nuestro IVA (21%) se llama en Andorra Impuesto General Indirecto y es de apenas el 4,5%. El IRPF (que se estableció en 2015) es del 10% para el tipo general, el mismo porcentaje que el Impuesto sobre Sociedades. La presión fiscal, que se ha incrementado con vistas a firmar un Acuerdo de Asociación con la UE, se sitúa en Andorra en un feble 25% del PIB, frente al 40,3% de la media europea y el 36% de España. La presencia del sistema bancario en Andorra, con apenas 78.000 habitantes (de los que más de 50.000 son extranjeros) es abrumadora: los bancos manejan 9.500 millones de euros en depósitos y sus entidades bancarias gestionan unos recursos de 55.000 millones de euros, la moneda oficial.

'Cualquiera' puede convertirse en residente andorrano: los llamados titulares principales de residencia «para profesionales con proyección internacional» o los conocidos como «residentes por razones de interés científico, cultural y deportivo» lo consiguen tras depositar 50.000 euros en la Autoridad Financiera Andorrana (y 10.000 más por cada empleado o familiar). Dinero que no produce intereses «y se recupera al dejar el país». «Exigimos honorabilidad y una conducta intachable. Y no tener antecedentes penales en los diez años anteriores a la solicitud, así como una revisión médica», alerta el ministro andorrano de Presidencia, Jordi Gallardo. La nacionalidad andorrana, no obstante, sólo se consigue tras 25 años ininterrumpidos de residencia o, bien, por matrimonio con un nacional.

Economía basada en turistas

«La economía de Andorra depende, básicamente, de los ocho millones de turistas-visitantes que recibimos cada año», dice Miquel Armengol, al frente de ACSA, una empresa de distribución con 80 empleados, y andorrano de pura cepa: «los Armengol llevamos aquí mil años, desde que existen los registros», indica.

«Generación tras generación se ha forjado una mentalidad andorrana ligada a la supervivencia. Vivimos entre dos países imperialistas y hemos jugado siempre a hacernos 'el andorrano', a hacernos los suecos… Poseemos una mentalidad propia muy asentada: nuestro Parlamento tiene más de 600 años y existimos como país desde 1278. ¿Qué buscan los que vienen? Aquí puedes dejar el coche abierto en la calle, que no pasa nada. No hay criminalidad ni violencia ni robos. La asistencia sanitaria, CASS, es excelente, disponemos de un sistema educativo trilingüe, estamos a poco más de dos horas de los aeropuertos de Barcelona y Toulouse… Apenas somos 20.000 andorranos de pasaporte, pero aquí todos compartimos la mentalidad de respetar al otro», resume Armengol.

Han sido siglos de fronteras y contrabando, de acoger refugiados en todas las guerras, de pasar aviadores británicos y canadienses derribados sobre el Mediterráneo, de acondicionar tres dominios esquiables y colocar a los visitantes relojes, quesos de bola, cognac Napoleón, tabaco americano, café o medias de nylon, dependiendo de la época, decenios de mantener intacto un enclave entre dos naciones poderosas que la tutelan o presionan. Los copríncipes (el presidente de la República Francesa y el obispo español de la Seu de Urgell) no son sólo figuras testimoniales: ahí está el inconcluso debate sobre el aborto en un país que en su Constitución (aprobada en 1993) reconoce «el derecho a la vida y la protege plenamente en sus diferentes fases» en su artículo octavo.

El estanco con bandera

«Hemos sido sucesivamente 'una simple calle llena de tiendas', expresión que hizo fortuna con el turismo de masas, y el 'estanco con bandera', en la divertida imagen del humorista Dani Mateo. Afortunadamente, Andorra es muchísimo más», apunta el historiador y escritor naturalizado Joan Peruga, nacido en la Franxa oscense.

«Andorra es un territorio de naturaleza privilegiada, siete siglos de historia compleja -no siempre fácil, porque de aquí tuvieron que marchar muchos andorranos a trabajar fuera-, de instituciones propias que se han conservado con esfuerzo, y de una enorme capacidad para practicar una fina diplomacia y contrarrestar los intereses y pretensiones de ambos lados de la frontera. Gracias a todo ello, el país ha podido mantener la independencia y unos niveles razonables de bienestar y libertades», resume Peruga. También es cierto que Andorra siempre vivió atrasada con respecto a sus vecinos, anclada en costumbres y sistemas de organización obsoletos y que ha debido adaptarse a la modernidad a pasos forzados. Y eso tiene un precio.

«Sin paro. O trabajas o te vas»

«Aquí no hay paro. O trabajas… o te vas. Los alquileres son caros y tienes que pagar cuando vas al médico. Pero la vida es cómoda y agradable si te gusta la montaña y esquiar», dice la leridana Marta Pasanau, casada con un andorrano y que trabaja en una empresa de gestión de residuos. «Hay gente adinerada sí, ves a los youtubers desfilando con algún cochazo o viviendo en algún chalet en Escaldes o Soldeu, pero la mayoría somos gente obrera, muchos españoles y portugueses», subraya.

«Para un ciclista, Andorra es una maravilla», resalta Joaquim 'Purito' Rodríguez, asentado en el Principado desde 2007, primero, por motivos fiscales, y, más adelante, por puro gusto. «Vivo aquí y mis hijos son ya andorranos. Soy catalán, con lo que las diferencias no son grandes. Es un país seguro, muy estricto con las normas, un pueblito donde todos nos conocemos, con buen nivel educativo y una sanidad puntera», asegura. Un número importante de ciclistas del pelotón internacional reside también en Andorra a efectos fiscales; en la mayoría de los casos, animados por los contratos que redactan los propios equipos ciclistas. «Andorra es el ambiente que necesita un profesional. Seguridad, respeto en carretera y tranquilidad», remarca Joaquim Rodríguez.

La misma semana de su llegada, El Rubius, como hacen muchos otros residentes con inquietudes culinarias, estuvo cenando en Kökosnot, el mejor restaurante de Andorra, regentado por la pareja argentina Victoria Kemerer y Pablo Pérez. «No son sólo los youtubers. Hay una clientela de alto poder adquisitivo: artistas, personas dedicadas al modelaje, inversores… Nuestros clientes viajan mucho. Viven en Andorra… pero se encuentran en Dubai, donde están todos ahora, en Saint-Tropez, Maldivas, Mónaco, Ibiza…», dice Vicky Kemerer.

Hay otros andorranos famosos, como David Aguilar (21), que nació sin antebrazo derecho y se hizo famoso por construirse una prótesis funcional articulada con piezas de Lego. Pero su historia de superación en solitario, recogida en el documental Mr. Hand Solo, de Hèctor Romance, no suma los billones de descargas de esos youtubers que viven en Andorra, un país que se ha vuelto viral.

Los números 78.000 habitantes tiene Andorra. De ellos 24.000 españoles, 11.000 portugueses y 4.000 franceses.

Salario de 2.131 euros El salario mínimo en Andorra es de 1.017 euros y el medio, de 2.131. Las herencias están libres de impuestos.

4,5% Tienen el IVA más bajo de Europa, reducido al 1% en Sanidad, Educación, Cultura, alimentación y alquileres.

10% se paga de IRPF a partir de los 40.000 euros. No tributan los que ingresan menos de 24.000.

Visitantes 8,3 millones. Hay 33.000 camas hoteleras.

Balanza Exporta por 112 millones e importa por 1.268.