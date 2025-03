Antonia de Oñate: «No debemos ridiculizar a los negacionistas de la Covid-19»

Iker Cortés Madrid Lunes, 24 de agosto 2020, 00:16 Comenta Compartir

Raro es que en una conversación con Antonia de Oñate, directora de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, no se deslicen tres o cuatro carcajadas por el camino. A esta historiadora, la ciencia y el pensamiento crítico -«el único que existe», dice- siempre le han entusiasmado, por eso ve con horror fenómenos en auge como los de los antivacunas y concentraciones como la que el fin de semana pasado protagonizaron miles de personas contra las mascarillas o negando la existencia de la enfermedad.

-Con tantos muertos sobre la mesa, ¿qué explicación le da?

-No sabría dar una explicación exacta del fenómeno y yo creo que un sociólogo lo podría explicar mejor. Yo lo que veo, y por mi experiencia a lo largo de tantos años de trabajo, es que se trata de un movimiento en el que se unen muchos factores diferentes. Desde luego, uno es el negacionismo de la enfermedad y también el de un abordaje del problema desde perspectivas alternativas que no tienen ninguna eficacia demostrada y tampoco solvencia científica. A ello se unen otros dos factores que ya trascienden la cuestión científica. Por un lado, la oposición a las medidas que se toman desde el poder, apelando a un sentimiento de rebeldía. Es gente que no quiere ser tratada como borregos, que no quieren que les asimilen a una especie de masa anónima a la que se le vierte una serie de instrucciones que deben seguir ciegamente. Ellos consideran que esas instrucciones de salud pública están vulnerando sus libertades. Por el otro, el hecho de que las conspiraciones son fuente de dinero, así que imagínate esta que tiene además unos elementos cinematográficos importantes. Lo que sí creo es que a estas personas no se las debe ridiculizar ni tratar como si fueran ciudadanos de segunda. Es interesante entender cuál es su punto de vista y tratar de hacerles ver que la realidad va por otro camino porque nos jugamos muchísimo.

-Las voces de artistas como Miguel Bose, cuya madre ha muerto a causa del coronavirus, apelando a esa rebeldía y con teorías conspiranoicas locas tampoco ayudan.

-Es tremendo. ¿Cómo es posible que haya autoridades sanitarias, con una solvencia técnica y científica indudable, advirtiendo a la población y que no estés aceptando al menos abrir las orejas y, sin embargo, estés dispuesto a seguir lo que te diga alguien como Miguel Bosé, que con todos mis respetos está en una dimensión más allá de lo racional en este caso? No he seguido mucho sus palabras, pero tiene teorías loquísimas sobre conspiraciones de empresas farmacéuticas que luego no son empresas farmacéuticas sino que son fundaciones como la de Bill y Melinda Gates. Pensaba que tenía mejor fundamento intelectual y mejor formación. Es que además ha recibido una buena educación y me cuesta pensar que alguien que tiene una gran instrucción pueda llegar a decir estas cosas qué son tremendamente conspiranóicas y muy peligrosas. Es alguien, además, que tiene muchos seguidores. Un poco de responsabilidad nos vendría bien a todos.

-Curiosamente, en la misma concentración se reúnen negacionistas de la enfermedad y quienes te lo curan con un remedio casero...

-Es una locura. Por un lado se quejan de una vacuna que no existe. Hasta el presidente de la Universidad Católica de Murcia dijo el otro día que la iban a usar como vehículo para introducirnos un 'chis', ¡un 'chis'! No daba crédito cuando lo vi en el vídeo, desde ningún punto de vista, ni el prosódico, ni el0 académico... ¿Cómo es posible que este señor se permita decir está enormidad en un entorno académico? Y luego lo que dices: esta enfermedad que no existe, te la curo con una lejía diluida... No entiendo nada. Nos reímos, pero si te paras a pensarlo no tiene ninguna gracia.

-¿Qué hace a las conspiraciones tan atractivas?

-Pues que tienen elementos peliculeros. Todos hemos tenido quince años. No es mi caso, pero conozco a muchas personas que en su día iban a la sierra a buscar ovnis y que ahora son perfectamente racionales y científicas. Es que es una cosa fantasiosa, como de historias que se cuentan a la luz del fuego, y muchas veces la fantasía es más divertida que la realidad, aunque otras veces el conocimiento de la realidad es muchísimo más interesante. Pero a partir de cierta edad, estas cosas dejan de ser divertidas.

-Y más en mitad de una pandemia.

-Es que ponen en riesgo a personas tremendamente vulnerables Mi padre cumple 91 años este sábado y estoy temblando de miedo. Durante el confinamiento, he estado sin verles. Ahora, voy 15 minutos y a dos metros de distancia. Para mí es terrible que alguien, desde la superstición, la inconsciencia o la oposición al poder y la sinrazón, pueda ponerse cerca de mis padres y contagiarles una enfermedad que para ellos es la muerte. No soy partidaria de ridiculizarlos, pero sí creo que las cosas deben quedar claras. Morir intubado y solo en un hospital no tiene ninguna gracia. Es algo que supera a los marcianitos verdes o a cualquier otra tontería.

-Ha dicho en alguna entrevista que el pensamiento crítico en España ha avanzado mucho con respecto a los años setenta, ¿cree que internet está dando más voz ahora a un grupo que siempre ha sido pequeño?

-Es que internet es un patio de locos en el que hay de todo y se da voz a todo. Y yo creo que ellos han perdido algo porque entonces, en horario de máxima audiencia, teníamos a un señor, Jiménez del Oso, soltando dislates, en la única televisión pública disponible, que escuchaban más de diez millones de personas. Dislates sobre los alienígenas que habían hecho las pirámides, sobre el astronauta a los mandos de una nave que, según él, se veía en la tapa del sarcófago del rey Pakal. Está claro que hemos avanzado, pero eso no significa que estemos en un posición de bailar de alegría, ni mucho menos, eso quiere decir que tenemos una ventaja competitiva. Ojalá medios como internet sirvan para difundir cada vez más todo lo que tenga que ver con pensamiento crítico, qué es algo que trasciende al mundo de las ciencias y qué tiene que ver también con el mundo de las humanidades y el de las ciencias sociales.

-¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación? ¿Deberían cubrir una manifestación como la del 16-A?

-A mí me resultaría un tanto extraño que un medio no cubriera una manifestación numerosa que sé que se ha hecho en una plaza céntrica de Madrid simplemente porque dicen unas tonterías muy gordas. Quizá hay un poco de recrearse en esos argumentos y darles mucha publicidad. Antes hablábamos del remedio casero, pues me inquieta cuando llega a los medios de comunicación y se difunde. Y alguien que lo ve se pregunta: «¿Y por qué no?». Esa no es la pregunta. La pregunta es: «¿Y por qué sí?». El '¿Y por qué no?' es la peor trampa que tenemoslos seres humanos en la cabeza y es la forma en la que todas estas cosas se cuelan en los medios.

-¿Qué se puede hacer cuando el presidente de EE UU dice que igual se puede curar con lejía?

-(Ríe). Yo no puedo entenderlo. Para mí Trump es un fenómeno que no soy capaz de comprender totalmente. Le han votado, ha sido elegido por su cuerpo electoral y no tengo nada que decir en ese sentido, pero me resulta muy llamativo que de repente se lance a decir esas cosas y que tenga esa incontinencia verbal, mientras los epidemiólogos se llevan las manos a la cabeza.

-Algo habrá hecho mal la ciencia y la comunidad científica...

-Es que la ciencia no es perfecta y eso es algo que todos tenemos claro. El método científico no es el perfectísimo pero es el mejor método que conocemos para llegar a resultados y al conocimiento de las cosas y tiene mucho que ver con la prueba y error, con el empirismo y con no aceptar como válida cualquier cosa que te cuentan, sino someterla al escrutinio, a la crítica, y hasta ahí podemos leer. Sabemos que la ciencia no siempre acierta y muchas veces se equivoca hasta que logra dar algún resultado, lo hemos visto con las úlceras de estómago. La ciencia no es la garantía de que llegaremos absolutamente a todo, pero es el único camino que conocemos para aprehender correctamente la realidad. No es infalible, no es palabra divina. Es un método que hay que seguir con rigor y con honradez. A veces se hace mala ciencia, ahora reconocer los límites del método científico o de los resultados de la ciencia no significa que te tengas que ir a manos del primer sujeto que te diga que no sé qué enfermedad se cura clavándote unas agujas.

-Me refería más a la hora de acercarse a la sociedad. ¿Debe mejorar la divulgación?

-Es muy complicado porque solo tienes que ver las parrillas televisivas para darte cuenta de cuáles son los programas que tienen más audiencia y hasta qué punto cuesta trabajo meter programas de divulgación científica. Hace muy poco en La 2 se estrenó una serie documental excelente que se llama 'La navaja de Ockham', de Luis Cortés Briñol, compañero de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y se estrenó un domingo a las 23:30. Pues ya está todo dicho. De todas maneras, yo creo que el asunto trasciende a los medios de comunicación, porque a veces los culpamos mucho, pero yo creo que es algo que tiene también que ver con la educación y el civismo, que deben también impulsar el pensamiento crítico. Tampoco soy muy optimista al respecto. Si todos lo hiciésemos perfecto, el factor conspiranoico hablaría de que se trata de algo totalmente 'mainstream' y que ellos son las minorías selectas y escogidas...

-Da la sensación de que no se puede dialogar con ellos.

-Es que es muy difícil establecer un diálogo con la sinrazón. Cómo te sientas tú delante de una persona que te está diciendo que tomando lejía diluida se cura el síndrome de Crohn. El te va a decir que no es lejía. Si a esto le sumas los disparates y dislates que hemos llegado a oír a personas que son estupendos premios Nobel como Luc Montagnier, que te dice que la homeopatía es maravillosa y que funciona muy bien... Yo a esto siempre respondo: «Vale, veo tu premio Nobel y te lo subo a premio Nobel y presidente de la Royal Society». Como Venkatraman Ramakrishnan, cuya lucha contra la homeopatía le ha costado más de un disgusto en su país de origen, India. Pero claro, al final terminas haciendo un juego deargumentos de autoridad que tampoco tienen mucho sentido y que no son muy convincentes.