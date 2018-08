«Cambiamos besos x chupitos»: la polémica fiesta de una discoteca de Vitoria El local ya organizó en abril una fiesta en la que se premiaba la falda más corta y un concurso de culos de mujeres AGENCIAS Sábado, 18 agosto 2018, 11:50

Polémica en Vitoria. Una discoteca de ambiente latino, Perseus, ha promocionado una fiesta prevista para este sábado con un cartel de contenido claramente machista. En él aparece una chica con un top ajustado y escotado con las frases: «Si no me acuerdo, no pasó. Lo que sucede en Perseus se queda en Perseus. Cambiamos besos x chupitos. Te animas...«.

Las críticas no se hicieron esperar y algunos grupos municipales instaron al Ayuntamiento a tomar medidas para evitar la celebración y la apertura de un expediente sancionador contra el local. La primera demanda se ha visto satisfecha, pero no por los motivos esperados.

Y es que la discoteca fue clausurada ayer por incumplimiento de la normativa municipal de ruidos. Fuentes del consistorio vitoriano explicaron que esta discoteca lleva meses siendo «muy problemática», tanto por cuestiones relacionadas con fiestas de carácter machista como por incumplimientos en materia de ruido. Han añadido que con esta medida la fiesta «no se podrá celebrar» y han adelantado que el Ayuntamiento está analizando desde un punto de vista jurídico si su convocatoria se trata de uno de los supuestos contemplados en las prohibiciones de la Ley de Juegos y Espectáculos.

Esta ley prevé la prohibición de actos «sexistas, discriminatorios y atentatorios contra la dignidad de la mujer» y contempla sanciones que van desde una multa de 30.000 euros hasta la clausura del establecimiento durante tres años.

Pero no es la primera vez que Perseus está en el ojo del huracán por la promoción de fiestas con mensajes claramente sexistas. El Ayuntamiento de Vitoria ya prohibió el pasado mes de abril a esta discoteca la celebración de la 'Fiesta de la minifalda' en la que anunciaban premios a la prenda más corta y a la más provocativa, y bebidas gratis para las mujeres que acudieran con ella. El año pasado este mismo local tuvo que suspender un concurso de culos de mujeres tras las críticas del consistorio y del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde.