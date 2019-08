Asesinan al cantante del grupo de metal Apes of God en pleno concierto «Nos ha tocado sufrir en carne propia el ver cómo nuestro amigo, nuestro hermano, moría en nuestros brazos», dicen sus compañeros en un comunicado EL COMERCIO Gijón Martes, 6 agosto 2019, 13:06

«Esa tarde ya sufrimos una serie de agresiones físicas y verbales». Así describen los miembros de Apes of God el ambiente previo a su concierto en el evento Green Metal Concert celebrado el pasado fin de semana en El Salvador, que finalmente terminó en tragedia.

La banda fundada en 2015 por Rodrigo Salguero (guitarra) y César Canales (vocalista), parte de la vanguardia del death metal latino, estaba en mitad de su actuación cuando un individuo disparó al cantante, que cayó fulminado.

Tras ser atendido, la Cruz Roja informó de que el artista tenía un disparo en la cabeza y había fallecido en el acto a pesar de los esfuerzos por salvar su vida.

Al día siguiente fue detenido Wilber Isidro Orellana Martínez, de 36 años, bajo cargos de homicidio grave como autor del crimen de Canales, al parecer motivado por una discusión previa al concierto.

Tras el terrible incidente, el grupo ha anunciado su disolución definitiva, en un duro comunicado en el que piden que se haga justicia, y donde aseguran que ya no quieren pertenecer a una «escena como esta»:

«Como muchos ya saben, el día de ayer durante la tarde, la banda fue víctima de una serie de agresiones físicas y verbales en el evento llamado «Green Metal Concert» realizado en la ciudad de Armenia que desgraciadamente culminó en el asesinato «a sangre fría» de nuestro vocalista César Canales. Como banda nos sentimos devastados por este hecho ya que nos ha tocado sufrir en carne propia el ver como nuestro amigo, nuestro hermano moría en nuestros brazos, créannos que esta situación es algo que no se lo desearíamos a nadie. Esta terrible noticia ha sido difícil de digerir para la familia de César, para el círculo cercano de amigos y para todos aquellos que siempre han estado con nosotros dándonos su apoyo incondicional. Solo esperamos que las autoridades tomen las cartas del asunto en este caso y que se haga justicia a nuestro hermano. Por otra parte, quiero decirles que es muy difícil poder responderles a todos los mensajes de pésame que nos han enviado pero créannos que nosotros nos sentimos consternados por lo ocurrido. Debido a este lamentable hecho anunciamos que Apes Of God dejará los escenarios de manera definitiva, por un largo tiempo no sabrán absolutamente nada de nosotros ya que no nos interesa seguir perteneciendo a una «escena» cómo esta. Descansa en paz hermano, pronto nos reuniremos».