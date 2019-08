Test con Hielo: Raquel López, influencer, fundadora de Mamifit y escritora «Apostamos por las madres reales» Raquel López, tras el rodaje de 'It moms'. / E. C. «He disfrutado muchísimo con el programa. Va a ser un recuerdo maravilloso de esta etapa de mi vida» | La gijonesa estrena el 8 de septiembre el reality 'It moms: madre hay más que una' ANA RANERA GIJÓN. Viernes, 30 agosto 2019, 03:59

Raquel López (Gijón, 1979) es una trabajadora incansable que compagina sus proyectos profesionales con el cuidado de su hijo Noah. Fundadora de Mamifit -una empresa de fitnes para embarazadas- en España, 'influencer', escritora y embajadora de 'Malasmadres', un movimiento que defiende que las madres no tienen que ser siempre perfectas. A partir del 8 de septiembre, la podremos ver también en la segunda temporada del docu-reality 'It moms: madre hay más que una', en Cosmo.

-¿Cómo ha sido la experiencia de grabar un docu-reality?

-Ha sido divertidísimo. He tenido la suerte de que mi peque, Noah, se lo ha pasado muy bien, ha disfrutado mucho con los micrófonos y con la cámara. Para mí, ha sido muy positivo y, además, creo que va a ser un recuerdo maravilloso ver los cuatro años de mi hijo y lo que hacía yo en esta etapa de mi vida.

-¿Cómo nació su empresa, Mamifit?

-Soy licenciada en Educación Física y vi que para las embarazadas había mucha oferta deportiva, pero que no era la correcta. Por ejemplo, el yoga en el embarazo no es bueno para el suelo pélvico y Mamifit cubre una necesidad que había en el embarazo y el postparto.

-Publicó un libro, 'El suelo pélvico: ese gran desconocido', ¿qué importancia tiene su cuidado?

-Hay que cuidar el suelo pélvico antes de estar embarazada para así evitar muchos problemas que después tenemos todas las mujeres y, sobre todo, las que somos madres.

-Tiene más de 47.000 seguidores, ¿cómo llegó a Instagram?

-Mamifit tiene un perfil profesional y yo siempre quise estar en la sombra, pero hace un año y medio me obligaron a dar un poco la cara y a ser la imagen de Mamifit. Luego vi que me gustaba y me ha abierto muchísimas puertas.

-¿Cómo consigue conciliar su trabajo con su familia?

-Tengo la suerte de que la empresa es mía y es una empresa que concilia totalmente con la familia. Primero porque te permite ir con tus hijos al trabajo y porque te gestionas tú las horas que trabajas.

- Es embajadora de 'Malasmadres', ¿qué es ser una 'mala madre'?

-Siempre se ha idealizado a la madre que tiene que estar en casa, cocinar, cuidar a los hijos... Esto no es así y menos hoy, que las mujeres también trabajamos. Hemos roto con el mito de esa imagen para apostar por la madre real. Con cariño nos llamamos 'malas madres'.

-¿Qué proyectos tiene?

-Planeta me ha pedido que escriba otro libro, en octubre tengo la carrera 'Yo no renuncio' y en 2020 Mamifit saca su escuela de formación.