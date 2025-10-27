El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana en una pelea en Zabalburu

El chico sufrió un corte desde la oreja hasta la boca y la mujer tuvo que ser trasladada también al hospital

David S. Olabarri

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:40

Comenta

Un joven resultó herido grave el sábado en el transcurso de una pelea con cuchillos en la plaza Zabalburu de Bilbao, según ha podido saber ... este periódico. La víctima sufrió una cuchillada que le rajó la cara desde la oreja hasta la boca. También sufrió varias puñaladas más en el cuerpo. En el transcurso de la pelea una señora de más de 70 años fue arrollada y sufrió un fuerte golpe en la frente y en el brazo derecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios
  7. 7

    El aeropuerto estrena cartelera de invierno con 4.000 plazas menos, pero más operaciones
  8. 8 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia
  9. 9 La resaca más feliz de Valdesoto
  10. 10

    Los expertos dan con la receta para impulsar el tren y el autobús en Asturias (y no es el precio)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana en una pelea en Zabalburu

Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana en una pelea en Zabalburu