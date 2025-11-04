Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Granada
El menor, que presenta varias heridas de arma blanca, ha sido trasladado a un centro médico
Diego Callejón y MJ Arrebola
Granada
Martes, 4 de noviembre 2025, 11:27
Un niño de doce años ha sido apuñalado esta mañana por un compañero en un instituto de Albuñol. De acuerdo con la información del servicio ... de Emergencias, el suceso ha tenido lugar a las 08.24 horas de la mañana de este martes. El menor, que presenta varias heridas de arma blanca, ha sido trasladado de urgencia a un centro médico.
El servicio de Emergencias ha enviado hasta la calle Instituto, donde han ocurrido los hechos, varias unidades de Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local y servicios sanitarios del 061, encargados de atender al menor y trasladarlo al hospital.
De acuerdo con la Policía Local de Albuñol, el menor herido estaba consciente en el momento de su traslado en ambulancia por parte del equipo sanitario.
La Guardia Civil investiga los hechos. Fuentes del municipio aseguran a IDEAL que el apuñalamiento se produjo en el interior de un aula.
