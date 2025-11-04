El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García
Calle Instituto, en Albuñol, donde han tenido lugar los hechos. Google Maps

Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Granada

El menor, que presenta varias heridas de arma blanca, ha sido trasladado a un centro médico

Diego Callejón y MJ Arrebola

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:27

Un niño de doce años ha sido apuñalado esta mañana por un compañero en un instituto de Albuñol. De acuerdo con la información del servicio ... de Emergencias, el suceso ha tenido lugar a las 08.24 horas de la mañana de este martes. El menor, que presenta varias heridas de arma blanca, ha sido trasladado de urgencia a un centro médico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

