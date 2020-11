Fernando Aramburu: «Se alzan voces últimamente deseosas de limitar la difusión de ideas ajenas» Fernando Aramburu Escritor Con el éxito de 'Patria' a sus espaldas y sin ocultar cierto «trastorno», publica una recopilación de textos periodístico que presenta en el Aula de Cultura El escritor vasco Fernando Aramburu afirma estar «muy satisfecho» con la serie que adapta a televisión su novela más vendida. / DAVID FERNÁNDEZ IGNACIO DEL VALLE GIJÓN. Domingo, 22 noviembre 2020, 01:20

'Patria' supuso una verdadera revolución en el mundo editorial y en cierta medida también en la vida de Fernando Aramburu. Un millón de libros vendidos solo en España, traducciones en 24 países, novela gráfica, serie de televisión... Después de 'Patria', llegó el poema en prosa 'Autorretrato sin mí' y al año siguiente 'Vetas profundas', textos de reflexión poética. El autor, que como entonces sigue viviendo en Alemani, vuelve ahora con 'Utilidad de las desgracias y otros textos', una selección de artículos de prensa que mañana presenta en el Aula de Cultura de EL COMERCIO.

-Aparte de lo reconfortante del éxito, ¿cómo se protege un escritor de uno tan rotundo como el de 'Patria'?

-Es verdad que el éxito, cosa que yo hasta hace poco no sabía, conlleva a partir de ciertas dimensiones un ingrediente de trastorno. Los peligros son varios: acabar instrumentalizado por algún grupo de poder, la sobreexposición mediática que puede inducirle a uno a la repetición de un discurso simplificado y el alejamiento continuo del escritorio, con las consiguientes interrupciones del trabajo. He gestionado la situación con ayuda de la calma que da la edad y el consejo de las personas que me son más cercanas, todas ellas muy atentas a que yo mantuviera los pies en el suelo. Me ha sido útil la circunstancia de vivir en el extranjero.

-Polémicas aparte, la serie sobre la novela es un acierto, y sin embargo, ¿un autor llega a estar por completo satisfecho de una adaptación a la pantalla?

-Por completo acaso sea excesivo; pero satisfecho o muy satisfecho, sí, como es mi caso. A mí me ocurre que ahora mismo soy incapaz de pensar en los personajes de mi novela sin ponerles la cara de los actores de la serie.

-Acaba de publicar 'Utilidad de las desgracias' (Tusquets, 2020), una miscelánea de artículos, apuntes narrativos, impresiones, alguna epifanía. Usted se refiere al articulismo como el ejercicio del pensamiento libre, y a usted mismo como «la mano de un hombre falible que no se cierra ante la duda».

-No me considero periodista al uso. He escrito con frecuencia para los periódicos, pero por lo general mi tarea no consistió en la información ni apenas en el comentario de actualidad. El estímulo primordial de mis textos publicados en la prensa es la literatura. No una literatura cualquiera, sino aquella que admite con naturalidad el diario, sometida por tanto a las limitaciones de espacio, los plazos de entrega y a un tipo de lectura distinta de aquella a la que invitan por lo común los libros. Así pues, me pongo el último en la cola de una larga tradición, la de los 'escritores en el periódico' que aportan una perspectiva particular sobre asuntos de interés general y no renuncian ni a la duda ni a la voluntad de estilo.

-¿Por qué Walt Disney tiene cierta culpa en los aires de sobreprotección que soplan sobre la infancia y adolescencia en estos días?

-Porque considero que la compañía Walt Disney y otras por el estilo han contribuido con sus filmes de animación a sentimentalizar hasta grados enfermizos el vínculo de los niños con la Naturaleza. En casa, durante mi infancia, yo ayudaba a mi madre a matar pollos y conejos en el fregadero de la cocina, se entiende que con vistas a echarlos a continuación, debidamente limpios y troceados, a la cazuela. Lo mismo hacían otros niños del vecindario. Una vez probé a contárselo a mis alumnos y por poco se desmayan. Lo entiendo, puesto que están habituados a los animales de la pantalla, que hablan, cantan, lloran, se apenan, se enamoran y son, en definitiva, igual que humanos. Así las cosas, ¿cómo te los vas a comer?

-El matriarcado vasco (que supongo es similar al asturiano), se basa sobre un mito falso: una autoridad familiar que no tiene su correspondencia en el orden social.

-A mí esto del matriarcado me parece un asunto para etnógrafos y sociólogos. No lo he estudiado. Si algo de matriarcado aparece en mis novelas, debe de tratarse de una salpicadura de mi experiencia personal. Mi madre, mis tías y mis vecinas gobernaban, con escasas excepciones, sus respectivas familias. El poder que ejercían estaba ligado a las tareas de la casa. ¿Cómo no iban a tomar decisiones si lo hacían todo? Ahora bien, tan pronto como ponían un pie en la calle, al instante les soplaban los vientos sociales en contra. Hoy día no creo que sea así.

-Hay gente que se fue a California a buscar la libertad, pero usted se fue a Zaragoza.

-Yo me fui a Zaragoza por una de esas anomalías del sistema educativo español. No había universidad pública en el País Vasco. Y en la privada de Deusto, donde inicié la carrera, sólo daban tres cursos de filología hispánica. Había, pues, que emigrar. En Zaragoza me esperaban años de juventud intensa, un porrón de amigos, la licenciatura y mi chica alemana.

-En 1968 suceden muchas cosas, y una de las más importantes ocurre el 7 de junio.

-El 68, que a mí me pilló con nueve añitos, ha quedado en la memoria colectiva como el punto que marca la subida del péndulo histórico hacia el lado de las libertades individuales. Sigue subiendo hasta quizá el atentado de las Torres Gemelas (esto ya lo determinarán los historiógrafos), dando lugar a un periodo caracterizado, entre otras cosas, por la ruptura de tabúes. Fueron malos tiempos para el totalitarismo. El bloque soviético muestra en los sesenta las primeras grietas, pero también las dictaduras de otro tipo, como la portuguesa o la española. Y es, claro está, el año del primer asesinato de ETA, un 7 de junio, lo que no deja de tener su significado simbólico, por más que entonces el hecho tuvo una repercusión social poco perceptible.

-Una frase respecto a ETA: la lucha armada es indisociable de la absolutización del fin perseguido. Esto cómo lo interpretamos.

-La absolutización o sacralización del proyecto es la coartada que libra al hombre armado de todo freno moral. Funciona en la mente del joven que empuña un fusil para liberar a su pueblo o en la del yihadista que se inmola en medio de una muchedumbre para complacer a su dios. Ambos emplean la violencia en nombre de una Idea (con mayúscula inicial, a la manera de Hegel), la cual es un valor incuestionable, equivalente a la justicia total, y está, por tanto, por encima del valor de los hombres concretos. A partir de ahí, liquidar congéneres se convierte en un acto de honor, en una promesa de salvación, en una condición del héroe.

-¿El perdón implica reconciliación?

-El perdón es una cosa y la reconciliación otra. Esta última supone la restitución de unos lazos afectivos rotos, cosa que, fuera de las familias o de los círculos de amigos, no se suele dar. El perdón puede ser, para las víctimas, balsámico por cuanto las reconoce como tales víctimas y les asegura que su condición de víctima no crecerá. No siempre es así, particularmente si eso que llamamos perdón se escenifica en público e induce a la víctima a una respuesta igualmente pública. Para el agresor, la solicitud de perdón implica un cuestionamiento de la causa o de la fe justificadoras de su acción, que ahora aparecen como erróneas o como causantes de un mal. No es raro, pues, que su arrepentimiento equivalga para los suyos a una traición. Pedir perdón requiere, pues, humildad y mucha valentía.

-Comparto con usted una fobia: el personal que rebuzna al teléfono en los trenes (o en cualquier lugar). Personalmente, creo que es un síntoma de algo grave...

-Si sólo fueran rebuznos... A mí los asnos me despiertan una inmediata simpatía. No puedo decir lo mismo de ciertos ejemplares de mi especie. En alguna ocasión me he dedicado a estudiar a estas personas que imponen a los demás, en voz alta, los pormenores de su intimidad completamente falta de encanto. Rara vez me he encontrado con un ser telefoneante que se expresara de forma que me pudiera suscitar unos asomos de admiración. Viendo lo mal que tratan el idioma presiento que es mejor no establecer con ellos una relación personal duradera.

-Usted, como Camus, ¿también ha aprendido lo poco que sabe sobre moral en los campos de fútbol (y en los escenarios de teatro)?

-Sin negar que el fútbol sea una escuela de vida, no llego tan lejos como Camus, a quien venero. Compruebo que también he aprendido algo del ciclismo, el ajedrez o la gastronomía. Lo que no sé es qué puñetas he aprendido, ya sea en el plano moral o en cualquier otro.

-Cuando se marchó a Alemania, temía que su español se desconectara del idioma vivo que continuaba evolucionando en el país. ¿Cuál fue su método para no perder comba?

-Padecí, en efecto, una psicosis de pérdida, lo que me despertó una especie de alarma lingüística de la que luego creo haber obtenido bastante provecho literario, dicho sea esto sin considerar la calidad de los resultados. Estamos hablando de los tiempos anteriores a internet. El primer paso consistió en reaprender mi idioma materno con fines literarios. Estudiaba gramáticas, lexicones, libros de sintaxis, pero también el estilo de otros escritores, tomando notas y tratando de imitar ciertos recursos expresivos que encontraba en obras ajenas. En mis visitas vacacionales a España, andaba entre la gente provisto de un cuaderno en el que tomaba notas de nuevos vocablos y expresiones. Con el tiempo, me di cuenta de que me resultaba fácil y hasta gozoso objetivar la lengua y tratarla como si fuera un objeto, esto es, como algo que no iba necesariamente pegado al instinto. Lo bueno de esta situación es que a la larga resultó altamente productiva.

-Hay una cosa que siempre deja atónito: en Alemania se paga por asistir a conferencias, presentaciones, charlas... ¿Cómo podemos lograr ese nivel de civilización (y respeto al escritor) para las tierras patrias?

-Francamente no lo sé. Yo creo que en este asunto confluyen varios factores que no dependen tan sólo del cobro de la entrada. Aprecio una valoración distinta de la cultura en un sitio o en otro. No quiero decir que unos la valoren más y otros menos. Lo que digo es que la valoración es distinta. Un escritor presenta un libro en Alemania, pongamos en una librería o en un centro cultural, y todo el mundo, incluyendo los asistentes, le dan las gracias. En España, por el contrario, es habitual que el escritor de turno agradezca la asistencia y abunde en palabras de sumisión y de cortesía para con los espectadores, como si estos hubieran ido allí a hacerle un favor. En fin, ya sé que hay cosas peores.

-En estos tiempos neoinquisitoriales, ¿necesitamos un manual para leer por ejemplo 'Lolita'?

-Quien lo necesite que se lo compre. En realidad, lo raro han sido los periodos históricos exentos de censura y parece que últimamente se alzan voces deseosas de limitar la difusión de las ideas ajenas a fin de favorecer las propias. Como esta tendencia prospere, volveremos a la oscuridad.

-Usted defiende que nos hacemos un pésimo favor intelectual si limitamos las lecturas a los libros con los que sabemos de antemano que estaremos de acuerdo. Supongo que vale también para los periódicos.

-A esta actitud se le ha llamado tradicionalmente sectarismo. No niego que tiene un ingrediente de placer, en el sentido de que es gozoso comprobar que las grandes eminencias de la filosofía, la política o la literatura le dan a uno la razón. Lo malo es que por ese camino no se pasa de adepto de esta o aquella ideología. Allá cada cual con su tiempo libre. Personalmente, en materia de lectura, soy partidario de no privarme de nada. Y son tal vez aquellos autores que desarrollan un pensamiento distinto del mío los que más me estimulan, lo uno porque no tengo miedo de que me convenzan; lo otro porque, si tal cosa ocurriera, me habrían ayudado a evolucionar, y lo tercero porque, si no me convencieran, habrían contribuido al fortalecimiento de mis puntos de vista.

-Y, por último, como esta entrevista se leerá en Asturias, ¿nos puede contar algún recuerdo asociado con estos predios?

-Asturias entraba alguna que otra vez en las conversaciones familiares por un hecho luctuoso. Fue allí, cerca de Cangas de Onís, donde murió mi abuelo Manuel Aramburu con ocasión de la guerra civil. Hablar de Asturias era, por los tiempos de mi niñez, evocar a aquel abuelo miliciano al que nunca conocí y del que sólo teníamos una foto, ni siquiera nítida.