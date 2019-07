La pareja de ancianos argentinos que fue abandonada en un bar por uno de sus hijos encuentra un nuevo hogar Hilda y Hugo están en una residencia para ancianos, con atención médica, comida y hasta piscina EL COMERCIO Gijón Miércoles, 3 julio 2019, 10:44

Hilda y Hugo, una pareja de ancianos que fue abandonada por uno de sus hijos en un bar de Rosario, Argentina, encontraron el pasado lunes un hogar donde podrán permanecer juntos.

El matrimonio, de 88 y 92 años, llegó a una residencia para mayores en Rosario y compartirá vivienda con otros ancianos que se encuentran en la misma situación. Una residencia con atención médica, comida y hasta piscina.

Ambos habían sido desahuciados de la vivienda en la que vivían con su hijo y abandonados por el mismo en un bar el pasado 5 de junio.

Los empleados del negocio donde los ancianos habían sido abandonados llamaron a la policía para intentar localizar al hijo. Permanecieron durante toda la tarde en comisaría hasta que apareció, Raúl, otro de sus hijos, y que no tenía constancia de que tuvieran tanta deuda acumulada y admitió que no tenía apenas contacto con su hermano y que los números de contacto que tenía no estaban en uso.

Hilda y Hugo finalmente tienen un techo. Son los abuelos que fueron abandonados por su hijo a principios de Junio. Están en el Hogar Español @De12a14 ¡Que linda noticia! pic.twitter.com/rRtGpxyOU6 — Pedro Levy (@PedroLevyok) 1 de julio de 2019

Noticias relacionadas La desgarradora historia de la pareja de ancianos abandonada por su hijo en un bar después de ser desahuciados

Ahora, apareció el personal del Hogar Español para tender una mano.

«Escuchamos su historia y quisimos ser solidarios. Ahora están felices, contentos», explicó Gabriela Alabern, directora del establecimiento, una entidad sin fines de lucro que alberga a 76 abuelos.

«Están felices, contentos. Lo primero que me preguntó Hilda era si estarían juntos en la habitación y por su puesto que le dijimos que sí», cuenta Gabriela.