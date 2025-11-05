El Arzobispado de Oviedo recibe con «sorpresa y dolor» las acusaciones a un jesuita asturiano de abuso «Seguimos trabajando incansablemente para que estas situaciones no tengan lugar en la vida de la Iglesia», señalan desde la archidiócesis

E. C. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:21 Comenta Compartir

Tras trascender las acusaciones de abuso a un menor que han llevado a la Conferencia Episcopal a apartar de su cargo al director de la Pastoral Penitenciaria de España, un jesuita asturiano, el Arzobispado de Oviedo ha querido expresar su «sorpresa y dolor» al conocer «esta mañana» la noticia que afecta al sacerdote que «durante unos años prestó servicio en nuestra diócesis».

En su breve reflexión, el Arzobispado no solo se une «al sentimiento de dolor expresado por la Compañía de Jesús, que es la responsable de hacer el seguimiento de este caso, desde la presunción de inocencia y la cercanía responsable de la víctima si así se demuestra», sino que también informa de que «seguimos trabajando incansablemente para que estas situaciones no tengan lugar en la vida de la Iglesia».

La Compañía de Jesús tuvo conocimiento en julio de 2025, a través de su canal interno de denuncias, de unos hechos presuntamente constitutivos de abusos a menores, que se situarían en la primera década de este siglo. Tras las primeras verificaciones internas, en septiembre de 2025, se pudo recabar «un testimonio verosímil», como precisa el comunicado.

Los jesuitas, entonces, pusieron la información a disposición de la Fiscalía, entre otras cosas, para que se determine si los posibles hechos están o no prescritos dadas las fechas en los que se habrían cometido, hace un mínimo de quince años. «Si no lo estuvieran, la Compañía de Jesús confía en el trabajo de la justicia para esclarecer la verdad, y colaborará en todo lo que se le requiera», traslada la orden.

En cualquier caso, en el ámbito del derecho canónico, los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos que en la jurisdicción civil, «por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido», recuerdan.

José Antonio García Quintana fue nombrado director del departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española en 2024, aunque ayer en la web de la institución ya había sido sustituido por el que será su sucesor José María Carod. Antes, había formado parte durante años de la comunidad jesuita del Natahoyo y estuvo vinculado al colegio de la Inmaculada de Gijón como sacerdote y párroco; y también como profesor y entrenador de fútbol. También fue delegado de la Pastoral Penitenciaria de Asturias.