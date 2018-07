La atleta italiana Daisy Osakue, agredida en un posible ataque racista El ataque a la italiana Daisy Osakue relanza el debate sobre la actitud del Gobierno hacia los inmigrantes, que la oposición califica de «xenófoba» ÁNGEL GÓMEZ FUENTES Martes, 31 julio 2018, 10:29

Crea cierta alarma la agresión sufrida por la atleta italiana Daisy Osakue cuando se dirigía a su casa de Moncalieri, una ciudad de 55.000 habitantes en la provincia de Turín. Desde un coche en marcha, en torno a la 1.30 horas de la madrugada, dos hombres le lanzaron huevos dañándole un ojo. La atleta, nacida en Turín de padres nigerianos y promesa italiana en el lanzamiento de disco, ha tenido que ser operada de una lesión en la córnea, que podría poner en riesgo su participación en los Europeos de atletismo de Berlín, el 6 de agosto. Se sospecha que se ha tratado de un acto de racismo, teniendo en cuenta el clima que se está viviendo en Italia en algunos sectores de la extrema derecha contra los inmigrantes. Los carabineros intentan mostrar cautela, excluyendo que la motivación sea racista. Los investigadores explican que hace algunos días el mismo coche había sido señalada por episodios análogos de lanzamiento de huevos a peatones. Pero al tratarse del enésimo caso grave que se produce en las últimas semanas muchos piensan que se trata de racismo. Así lo cree la propia atleta, que, con una llamativa venda en el ojo izquierdo, ha declarado: «Ha sido un ataque estúpido y gratuito. Un ataque racista. Me gustaría hablar con esos jóvenes, comprender por qué han hecho semejante cosa. No querían agredirme a mi como Daisy, sino que deseaban atacarme como chica negra. En esa zona hay varias prostitutas, me habrán confundido con una de ellas. Ya me había sucedido el ser víctima de episodios de racismo, pero solo verbales. Pero cuando de la palabra se pasa a los hechos significa que se ha superado otro muro».

Después de la agresión, la foto de la joven con un ojo cerrado y en lágrimas fue publicada en Instagram por Luca Paladini, un activista de derechos del colectivo LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales). Al poco se convirtió en viral, dando paso a un abierto enfrentamiento político sobre los numerosos episodios de violencia contra personas extranjeras o negras que se han sucedido en Italia en los últimos meses, y con mayor continuidad en las últimas semanas. El ex primer ministro, Matteo Renzi, se expresó con gran indignación, hablando de situación de emergencia: «Los ataques contra personas de distinto color de piel son una emergencia. Esto es ya una evidencia que ninguno puede negar, sobre todo si se sienta en el gobierno de Italia».

