Medicamentos como la aspirina pueden prevenir los daños pulmonares por contaminación El hallazgo lo han realizado investigadores estadounidenses que han analizado un subconjunto de datos recopilados de una cohorte de 2.280 veteranos varones del área metropolitana de Boston EUROPA PRESS MADRID Jueves, 3 octubre 2019, 17:12

Un nuevo estudio, realizado por un equipo de investigadores estadounidenses, es el primero en reportar evidencia de que los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como la 'Aspirina' pueden disminuir los efectos adversos de la exposición a la contaminación del aire sobre la función pulmonar. Este hallazgo, publicado en la última edición de 'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine', ha sido realizado por investigadores de la Columbia Mailman School of Public Health, Harvard Chan School of Public Health, Boston University School of Medicine.

En total, analizaron un subconjunto de datos recopilados de una cohorte de 2.280 veteranos varones del área metropolitana de Boston a quienes se les realizaron pruebas para determinar su función pulmonar. La edad promedio de los participantes fue de 73 años. Los investigadores examinaron la relación entre los resultados de la prueba, el uso de AINE autoinformado y las partículas ambientales (PM) y el carbono negro en el mes anterior a la prueba, al tiempo que tuvieron en cuenta una variedad de factores, incluido el estado de salud del sujeto y si No era un fumador.

Descubrieron que el uso de cualquier AINE casi redujo a la mitad el efecto de la partículas ambientales en la función pulmonar, y la asociación es consistente en las cuatro mediciones semanales de contaminación del aire desde el mismo día hasta 28 días antes de la prueba de función pulmonar.

Debido a que la mayoría de las personas en la cohorte del estudio que tomaron AINE usaban 'Aspirina', los investigadores dicen que el efecto modificador que observaron era principalmente de la aspirina, pero agregan que los efectos de los AINE sin aspirina merecen una mayor exploración. Si bien el mecanismo es desconocido, los investigadores especulan que los AINE mitigan la inflamación provocada por la contaminación del aire.

«Nuestros hallazgos sugieren que la aspirina y otros AINE pueden proteger los pulmones de los picos a corto plazo en la contaminación del aire«, ha señalado el primer autor y corresponsal, Xu Gao, PhD, científico de investigación posdoctoral en el Departamento de Ciencias de Salud Ambiental del Columbia Mailman. Colegio.

Por supuesto, ha continuado, «todavía es importante minimizar nuestra exposición a la contaminación del aire, que está vinculada a una serie de efectos adversos para la salud, desde el cáncer hasta las enfermedades cardiovasculares«.

«Si bien las políticas ambientales han logrado un progreso considerable hacia la reducción de nuestra exposición general a la contaminación del aire, incluso en lugares con bajos niveles de contaminación del aire, los picos a corto plazo siguen siendo comunes. Por esta razón, es importante identificar los medios para minimizar esos daños«, ha añadido el principal Andrea Baccarelli, presidente del Departamento de Ciencias de Salud Ambiental en la Columbia Mailman School.

Un estudio anterior de Baccarelli también señalaba que las vitaminas B pueden desempeñar un papel en la reducción del impacto de la contaminación del aire en la salud.