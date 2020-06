Asturias agotará los plazos y no entrará en la 'nueva normalidad' hasta el 21 de junio «Hemos frenado la entrada del virus», celebra Barbón, quien pide a los jóvenes que se acostumbren a utilizar la mascarilla en su rutina P. LAMADRID GIJÓN. Domingo, 7 junio 2020, 03:19

Asturias empezará mañana la fase 3 de la desescalada y la concluirá el 21 de junio, fecha fijada para la finalización del estado de alarma. El presidente del Principado, Adrián Barbón, subrayó ayer que «lo razonable, prudente y responsable» es cumplir las dos semanas recomendadas por el Gobierno central antes de entrar en la 'nueva normalidad'. «Me parece fundamental que no perdamos de vista que vale más ir paso a paso y asentar posiciones que dar marcha atrás» por acelerar los plazos, apuntó tras reunirse con el equipo del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, al que agradeció su labor.

Vídeo.

Barbón no avanzó las medidas concretas que ajustará el Principado en la fase 3 respecto a las establecidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, está sobre la mesa la opción de endurecer ciertas medidas, como rebajar el límite máximo de personas en las reuniones de amigos y familiares, de 20 a 15. Pero también la flexibilización de otras normas, como las relativas a los locales de hostelería para que se tenga en cuenta su capacidad para garantizar la distancia entre los clientes y no impere la limitación de aforo marcada por el Gobierno. Precisamente, sobre la apertura de negocios de ocio nocturno y discotecas con un tercio de su aforo, como recogió ayer el BOE, Barbón no se plantea modificar este punto. «No tenemos una posición contraria al marco nacional», concretó.

Para aclarar los pasos a seguir en la fase 3, el Principado aprobará un decreto a principios de la próxima semana, en la que detallará cuestiones como esta. También se refirió el presidente asturiano a la posibilidad de adelantar las comunicaciones con Galicia y Cantabria, aunque es un asunto pendiente de estudio por parte de los equipos técnicos de Salud Pública y, además, «no lo ha planteado ninguna de estas dos comunidades» más allá de «declaraciones en alto». Eso sí, dejó la puerta abierta a fijar «una posición común» con las regiones limítrofes para solicitar permiso al Ejecutivo.

«Hemos conseguido frenar la entrada del virus en Asturias», pero no se puede bajar la guardia. Por ello, Barbón incidió en la importancia de llevar mascarilla para evitar la propagación del coronavirus. Con un llamamiento especial a los jóvenes, a quienes instó a incorporar este elemento de protección a su rutina.