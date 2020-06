Simón apoya la renuncia de Asturias a adelantar la movilidad: «Es mejor ser prudentes que temerarios» Gijón, esta mañana. / DAMIÁN ARIENZA «Detectamos 10.000 casos sospechosos al día. De 55.000 a 60.000 casos sospechosos semanales, a los que se les hace prueba alrededor al 90%, al menos una PCR» MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 11 junio 2020, 19:22

Las cifras de nuevos contagios caen tras tres días de repuntes, una situación que había encendido las primeras señales leves en el Ministerio de Sanidad, muy pendiente en estos días de varios rebrotes en varios puntos del España, particularmente en el País Vasco, Cataluña o Castilla-La Mancha. El número de casos diagnósticados en las últimas 24 horas ha bajado a los 156, después de los 167 anunciados el miércoles y que marcaron un récord semanal, doblando en una sola jornada el número de casos notificados tras ser diagnosticados por PCR.

Pero a pesar de que las estadísticas no parecen reflejar que esos nuevos focos puedan derivar en grandes transmisiones comunitarias, los responsables de Sanidad aplauden la decisión de varias autonomías en fase 3, entre ellas Asturias, de no adelantar el paso a la 'nueva normalidad' o abrir sus 'fronteras' entre ellas. «Solo puedo apoyar esta decisión en esta situación, es mejor ser prudentes que temerarios, no podemos arriesgarnos a volver a lo que hemos sufrido en marzo y abril. Los brotes actuales están bien delimitados pero debemos seguir teniendo cuidado», ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Esas estadísticas gubernamentales que los brotes no parecen distorsionar demasiado, no obstante, un día más siguen siendo un verdadero guirigay y no solo por el hecho de que el número total de fallecidos siga, por decimosexto día consecutivo, prácticamente congeladas. También hay contradicciones en la evolución de los contagios. Sanidad ha situado hoy el número total de contagiados oficiales en España en 242.707, lo que suponen 427 casos más frente a los 167 que solo reconoce el departamento que dirige Salvador Illa.

Aun así, el resto de parámetros que utiliza Sanidad para valorar la evolución de la pandemia en esta fase de desescalada parecen confirmar que la expansión del virus sigue bastante controlada y que los temidos rebrotes no están teniendo graves efectos. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días se ha situado ya en 4.874, la cifra más baja desde el inicio de desconfinamiento. Se trata de un 30% menos de contagios que hace dos semanas cuando se contabilizaban 7.069 casos en las dos últimas semanas.

También la incidencia acumulada (el número de positivos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días) parece confirmar que la epidemia sigue una evolución muy positiva, tal y como hoy insistido Fernando Simón. La IA se ha situado este jueves en 10,36 positivos, casi cinco puntos menos que hace dos semanas.

«Detectamos 10.000 casos sospechosos al día. De 55.000 a 60.000 casos sospechosos semanales, a los que se les hace prueba alrededor al 90%, al menos una PCR. Las cifras son descendentes, seguimos con una tendencia más suave, porque estamos detectando muchísimos casos, pero descendentes«, ha explicado Simón, que ha insistido en que ya se han detectado 106 casos importados procedentes fundamentalmente de América Latina y Estados Unidos.

Más complicados de analizar son los parámetros sobre la mortalidad que está causando la Covid-19 en esta fase de desescalada. Sanidad mantiene el número de muertos totales 'congelado' por cuarto día consecutivo en 27.136 personas, en tanto en cuanto sigue depurando los casos que le notifican las comunidades. A pesar de que el CCAES no está dando por buenos los datos que le facilitan las autonomías, este organismo asegura que solo ha habido 32 muertos con fecha de defunción en la última semana. Esa cifra –que daría a entender que están muriendo menos de cinco personas al día por coronavirus en España durante las últimas jornadas, es la menor de toda la nueva serie histórica que Sanidad inauguró el pasado mayo y que tanta confusión en los datos está provocando mientras siguen sin actualizarse muchas de las estadísticas.