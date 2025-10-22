El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la Policía Local de Palma de Mallorca Policia Local de Palma

Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas

La presencia repentina del animal provocó que diera un volantazo brusco, perdiera el control e impactara contra los demás vehículos

EP

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:10

Comenta

Una conductora de 72 años sufrió un accidente de tráfico en Palma de Mallorca asustada por la presencia de una araña en su vehículo. En el siniestro, provocado por un volantazo, colisionó con un coche y tres motocicletas.

Según ha informado este miércoles la Policía Local, en el suceso, ocurrido en la calle Joan Miró, no se produjeron heridos y únicamente hubo daños materiales.

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) intervinieron en este accidente de tráfico múltiple sin heridos durante ocurrieron la tarde de este martes en la calle Joan Miró, en la barriada de Porto Pi.

Una patrulla se desplazó al lugar, donde un turismo había colisionado contra otro coche y tres motocicicletas que se encontraban correctamente estacionados. La conductora del vehículo causante manifestó a los agentes que el accidente se había producido de forma fortuita y explicó que la presencia repentina de una araña en el interior de su coche la asustó, lo que provocó que diera un volantazo brusco, perdiera el control e impactara contra los demás vehículos.

La Unidad de Vehículos de Accidentes se hizo cargo del atestado de tráfico e inició las gestiones para localizar a los propietarios de los vehículos estacionados afectados, a fin de que puedan reclamar los daños a sus compañías aseguradoras.

