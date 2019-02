Crece el número de buzones para abandonar bebés en Estados Unidos Cuentan con regulador de temperatura y una alarma silenciosa que alerta a los servicios de emergencia EL COMERCIO Jueves, 21 febrero 2019, 17:40

Cuando muchos pensarían que lo han visto todo, la realidad ofrece una nueva vuelta de tuerca. Y ahora ha sido una ONG, 'Save Have Baby Boxes', quien está detrás de una polémica idea: la instalación de buzones donde se puede depositar a los bebés no deseados. De momento, solo el estado de Indiana (EEUU) ya cuenta con siete de ellos. Aunque está pensado para combatir el abandono de hijos recién nacidos por sus madres, hay quien dice que es la evidencia del fallo de medidas de planificación familiar, leyes que regulen la interrupción volutaria del embarazo, etc.

«Son un último recurso», asegura Priscilla Pruitt, miembro de la ONG que está detrás de estas 'cajas', y en cuya web dan las instrucciones para crear una de ellas paso a paso. De momento es un fenómeno que ha ido creciendo en Estados Unidos donde cuatro estados ya cuentan con estas equipaciones y otros tantos están aprobando la regulación para colocarlos en más ciudades. «Estas mujeres jóvenes no quieren ser conocidas o vistas, especialmente en pueblos pequeños donde todos se conocen», asegura a esta misma cadena.

Pero, ¿qué son estas cajas para bebés?

Se trata de un espacio, similiar al de un antiguo buzón de correos con una tapa grande delantera. A través de esa trampilla se puede depositar el bebé en el interior simulando en ese momento, el equivalente a una incubadora. El pequeño puede permanecer un breve lapso de tiempo en el interior y con las constantes vitales intactas gracias a un regulador de temperatura. Además, el receptáculo cuenta con un sensor inteligente que activa una alarma silenciosa que alerta a los servicios de emergencia quienes, si todo funciona correctamente, acudirán en pocos minutos al rescate del bebé.

La cajas para depositar bebés no son un fenómeno que se haya quedado al otro lado del Atlántico. Varios países europeos están impulsando modificaciones para adaptarlo a sus legislaciones. Es el caso de lugares como Austria, Polonia o Hungría.