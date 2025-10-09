El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Gisèle Pelicot, con uno de sus hijos a la salida del tribunal. Efe

Suben a diez años la pena contra el único de los violadores de Giséle Pelicot que había recurrido

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:53

Comenta

Un tribunal de la ciudad francesa de Nimes ha sentenciado a diez años de cárcel a Husamettin Dogan, el único condenado por las violaciones múltiples ... sufridas por Gisèle Pelicot y organizadas por su propio marido que presentó recurso tras un primer juicio que concluyó en diciembre de 2024 y que, en su caso particular, se había saldado con una condena de nueve años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  4. 4 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  7. 7 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  8. 8 La joven atacada de madrugada, continúa en la UCI pero fuera de peligro
  9. 9 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  10. 10 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Suben a diez años la pena contra el único de los violadores de Giséle Pelicot que había recurrido

Suben a diez años la pena contra el único de los violadores de Giséle Pelicot que había recurrido