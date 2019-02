Avi Loeb: «Los primeros extraterrestres ya están aquí» Abraham Loeb, director del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard Este astrónomo de Harvard está convencido de que no estamos solos y de que ya hay naves extraterrestres que surcan el espacio del sistema solar EL COMERCIO Gijón Miércoles, 6 febrero 2019, 09:48

Abraham Loeb, Avi para los amigos, es el director del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard y sostiene no sólo que no estamos solos en el universo, sino que es más que probable que en estos momentos «una nave espacial o parte de ella puede estar volando más allá de la órbita de Júpiter, con lo que los primeros extraterrestres ya están aquí».

Incluso lo ha calculado con un sistema de complejas ecuaciones, según explicaba él mismo a 'The Washignton Post'.

Este científico, de 57 años, hace años que habla de la supuesta existencia de vida extraterreste.

Según los cálculos del científico de Harvard en estos momentos puede haber un ovni volando por el planeta Júpiter / (NASA/Freddy Willems, Amateur Astronomer)

Todo empezó a finales de 2017, cuando astrónomos de Hawai detectaron un objeto interestelar, muy rápido y brillante y llegaron a la conclusión de que sólo podía proceder de una estrella. Lo bautizaron como Oumuamua, que en hawaiano significa explorador.

Pero Loeb y su colega Shmuel Bialy no opinaban lo mismo, y publicaron un artículo en el Astrophysical Journal, en el que afirmaban que Oumuamua «es una vela luminosa, flotando en el espacio interestelar como un escombro de un equipo tecnológico avanzado».

La mayoría de los científicos creen que Oumuamua es una roca o un asteroide desprendido de una estrella en fusión hace cientos de millones de años, o un cometa helado que deambula por el vacío interestelar. En cambio Loeb cree que se mueve demasiado rápido para ser una roca inerte, y que se aleja del sol como si algo la estuviera empujando desde atrás.

Pero Loeb insiste, y aunque asegura que no se puede afirmar categóricamente que Oumuamua sea de origen extraterrestre, también cree que difícilmente se puede pensar en otra cosa: «Mucha gente esperaba que una vez que hubiera toda esta publicidad, me echaría atrás. Si alguien me muestra pruebas de lo contrario, inmediatamente retrocederé», asegura el científico al periódico estadounidense.